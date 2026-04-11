不確実性が増し、変化の速度が上がった現代社会に、どんな生き方をするべきなのか。ナシーム・ニコラス・タレブが世界に衝撃を与えた『ブラック・スワン』『反脆弱性』に続いて送り出したのが、『身銭を切れ――「リスクを生きる」人だけが知っている人生の本質』だ。価値ある人生を送るために、単なる金銭的なインセンティブの問題と誤解をするべきではない、と著者が語る「身銭を切る」という真の意味とは？（文／上阪徹、ダイヤモンド社書籍編集局）

利益の分配の話ではなく、対称性の問題

誰も予想もしなかった、とんでもないことは本当に起こる。

人間の思考プロセスに潜む根本的な欠陥を、不確実性やリスクとの関係から明らかにした著作『ブラック・スワン』が世界で話題になったことをご存じの方も少なくないかもしれない。

著者のナシーム・ニコラス・タレブは、文筆家、トレーダー、大学教授および研究者という三つの顔を持つ、現代の急進的な哲学者とプロフィールにはある。

生涯を通じて、運、不確実性、確率、知識の問題に身を捧げており、主な研究テーマは「不透明性のもとでの意思決定」、つまり人間にとって理解不能な世界で生きていくための地図やルールについて考えること。

そんなタレブが『ブラック・スワン』『反脆弱性』に続いて著したのが本書だ。厚さは3cmに近く、400ページを超える大著でタレブは、「不確実で予測不可能な世界で、私たちがとるべき生き方」を説く。

「身銭を切る」というと、本来自分が支払う必要のない費用をあえて自分の金銭で支払う、という意味合いで受け止める人が少なくないと思うが、本書では単なる金銭的なインセンティブの問題と誤解しないでほしいと著者は記す。

金融の世界でよくいう利益の分配の話ではなくて、むしろ対称性の問題だ。いわば損害の一部を背負い、何かがうまくいかなかった場合に相応のペナルティを支払うという話だ。（P.20）

この「身銭を切る」という概念こそが、インセンティブ、中古車の購入、倫理、契約理論、知識人と現実の接点、官僚の説明責任、まっとうな行動、たわごとの押し売り、神学などのようなさまざまな概念を結びつけるというのだ。

複雑な難問を解けるようになる

冒頭で著者は、「本書にもう少し正確なタイトルをつけるとすれば」と書いている。『身銭を切ることの意外な側面――隠れた非対称性とその影響』くらいになるだろう、と。

理由は単純で、当たり前のことばかり書いてある本なんて、さらさら読む気になれないから。

驚きがほしい。だから、「自分がしてほしいことを他者にもせよ」という相互性の原則にのっとり、自分自身が体験してみたいと思うような冒険へと、読者の皆さんをご案内したいと思う、と記す。

原理原則というものは、正当化しようとすればするほど野暮になっていく。

このワクワクするような旅路では、第2のステップにも目を向ける。つまり、身銭を切るという概念が持つ意外な意味（つまり、パッと見ではわからないような隠れた非対称性）と、その予想外の影響である。

そのなかには、私たちにとってかなり不都合な真実もあるが、多くのものは思いがけず役立つ。身銭を切るという概念の仕組みを理解すれば、複雑な現実の根底にある難問が解けるようになる。（P.21）

たとえば、次のようなもの。ここには、ハッとさせられるような問題も並ぶ。

・なぜもっとも不寛容な少数派が世界を支配し、自分たちの選好を私たちに押し付けるのか？

・なぜ普遍主義は人々を助けるつもりがかえって害を及ぼすのか？

・なぜ現代には古代ローマ時代よりも奴隷が多いのか？

・なぜ外科医は外科医っぽく見えないか？

・なぜ、歴史家は平和ではなく戦争ばかりを記し、私たちを惑わせるのか？

・なぜプロ経営者がお節介を焼きはじめたとたん、会社はつぶれるのか？

問題は他にもたくさん記されているが、著者はこう続ける。

しかし、筆者にとって、身銭を切るという行為の本質は、公正、名誉、犠牲といった、人間の実存にかかわる物事にある。（P.22）

身銭を切るという原則を取り入れれば、文明化に伴ってどんどん広がっていく「乖離」の影響を抑えられるという。

たとえば、行動と口からでまかせ、結果と意図、実践と理論、名誉と名声、専門知識とペテン、具体的と抽象的、倫理的と合法的、中身とうわべ、商人と官僚、起業家と最高経営責任者、強さと強がり、愛と玉の輿、人間と経済学者、作家と編集者、民主制と統治、愛と金、品質と宣伝、集団と個人……。

こうした真反対にあると見えるものが、「身銭を切る」という概念で結びつけられるというのである。

身銭を切れば、良い報いも受けることができる

「プロローグ1」では、「身銭を切る」とはどういうことか、2つのエピソードが紹介される。

ひとつ目のエピソードは、ギリシャ神話に登場する巨人だ。戦いにおいて無敵とされたアンタイオスだったが、そこにはカラクリが潜んでいた。母なる大地に足を着けることで、力を得ていたのだ。

このひとつ目のエピソードが象徴しているのは、「知識は地に足の付いたものでなければならない」ということ。いや、それどころか、どんなものも地に足が着いていなければならないと著者は記す。では、どうすれば実世界との接触を保っていられるのか？

ずばり、身銭を切ることだ。つまり、実世界に対してリスクを背負い、よい結果と悪い結果のどちらに対しても、その報いを受けるという意味である。あなたが身に負った切り傷は、学習や発見の助けになる。（P.26）

地に足を着けることで得る知識とは、いじくりまわし、試行錯誤し、実体験し、時の営みによって得る知識。こうした知識は、純粋な推論を通じて得られる知識よりも、ずっと優れているという。

ただし、ご都合主義の教育機関や研究機関は、この事実を必死に隠し続けているが、という言葉が続く。

この考え方を政策決定（著者は似非概念と記す）に当てはめてみたというのが、次の話だ。

ふたつ目のエピソード。先ほどの逸話から数千年後、私がこの文章を書いている時点で、アンタイオスが暮らしていたとされる地、リビアには、奴隷市場が存在する。“独裁者を排除する”ためのいわゆる“政権交代”が失敗に終わった結果だ。実際、2017年時点で、駐車場に設けられた即席の奴隷市場では、捕えられたサハラ以南のアフリカ人たちが最高入札者へと売り渡されている。（P.27）

2003年のイラク侵攻や2011年のリビア最高指導者の排除を推し進めた、著者の言葉では「干渉屋」と呼ぶべき連中は、別の国々への強制的な政権交代も支持した。「独裁者の排除」という当初の目的は達成したが、彼らに支援された反体制派はやがて穏健派ではなくなっていく。さらに奴隷市場まで生んでしまった。

動ではなく静で物事を考える。高次元ではなく低次元で物事を考える。相互作用ではなく行為という観点で物事を考える。こうした愚の骨頂の教養人（著者のカッコ書きによると似非教養人）が頭の中で行う推論の結果をこそ、本書では詳しく見ていくと記す。

平たくいえば、身銭を切っていないから、こういうことになるのだ。優れた人と思われている人の行動は、果たして本当にそうなのか。社会的に高い地位や経済力を持っている人は、実際にはどんな人なのか。

「身銭を切る」という視点から見れば、違う景色が見えてくる可能性があるというのだ。

上阪 徹（うえさか・とおる）

ブックライター

1966年兵庫県生まれ。89年早稲田大学商学部卒。ワールド、リクルート・グループなどを経て、94年よりフリーランスとして独立。書籍や雑誌、webメディアなどで幅広く執筆やインタビューを手がける。これまでの取材人数は3000人を超える。著者に代わって本を書くブックライティングは100冊以上。携わった書籍の累計売上は200万部を超える。著書に『世界は法律でできている』（元榮太一郎氏との共著／日経BP）、『東京ステーションホテル 100年先のおもてなしへ』（河出書房新社）、『成城石井はなぜ安くないのに選ばれるのか』（日経ビジネス人文庫）、『成功者3000人の言葉』（三笠書房＜知的生きかた文庫＞）ほか多数。またインタビュー集に、累計40万部を突破した『プロ論。』シリーズ（徳間書店）などがある。