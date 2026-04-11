レアルは逆転優勝の可能性遠のく痛恨ドロー…公式戦3戦未勝利で敵地バイエルン戦へ

先制点は見事なフェデ砲🔥



バルベルデが得意なゾーンから

右足をふり抜き

ジローナの堅守を崩す⚡



レアル・マドリーが先制✨



🏆ラ・リーガ第31節

⚔レアル・マドリー v ジローナ

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