「全然やれる」「身体のキレも自分が一番あった」圧巻デビューの21歳FWが日本代表で掴んだ自信 イングランド戦は出番なしも「攻撃で違いを作れる」【現地発】

「全然やれる」「身体のキレも自分が一番あった」圧巻デビューの21歳FWが日本代表で掴んだ自信 イングランド戦は出番なしも「攻撃で違いを作れる」【現地発】