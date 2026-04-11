日経225先物：11日夜間取引終値＝630円高、5万7490円
11日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比630円高の5万7490円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万6924.11円に対しては565.89円高。出来高は9040枚だった。
TOPIX先物期近は3783ポイントと前日比41ポイント高、TOPIX現物終値比43.15ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 57490 +630 9040
日経225mini 57500 +640 164465
TOPIX先物 3783 +41 12773
JPX日経400先物 34220 +350 649
グロース指数先物 742 +2 681
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3783ポイントと前日比41ポイント高、TOPIX現物終値比43.15ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 57490 +630 9040
日経225mini 57500 +640 164465
TOPIX先物 3783 +41 12773
JPX日経400先物 34220 +350 649
グロース指数先物 742 +2 681
東証REIT指数先物 売買不成立
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