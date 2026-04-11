　11日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比630円高の5万7490円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万6924.11円に対しては565.89円高。出来高は9040枚だった。

　TOPIX先物期近は3783ポイントと前日比41ポイント高、TOPIX現物終値比43.15ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 57490　　　　　+630　　　　9040
日経225mini 　　　　　　 57500　　　　　+640　　　164465
TOPIX先物 　　　　　　　　3783　　　　　 +41　　　 12773
JPX日経400先物　　　　　 34220　　　　　+350　　　　 649
グロース指数先物　　　　　 742　　　　　　+2　　　　 681
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース