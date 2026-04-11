看護実習中の看護師に信じられないウワサが!!院内で拡散されたのは患者との交際疑惑！その衝撃の真相に読者戦慄【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
これでもかと嫁をイビリまくる毒義母に、ドケチで超自己中な夫…そのリアルすぎるストーリーが話題の「義母クエスト〜結婚したらいきなりラスボス戦でした〜」。毎日が発見ネットでの連載が2023年にコミカライズされるほど人気の同作は、SNSで「こんなお姑さんいるなんてビックリ」「漫画化でさらに義母と夫の酷さにリアル感が出てヤバイ」「先が気になって読み進めてしまった」などさまざまな感想が投稿されており、続編の刊行を期待する声も多い。
■続編を期待する声続出の話題作！
本作「義母クエスト〜結婚したらいきなりラスボス戦でした〜」は、原作者であるかづさんと漫画を担当した赤星たみこさんの強力なタッグによって生まれた作品である。かづさんは、本作について「赤星先生に義母や義父の写真を参考資料としてお見せしたこともあってか、義父母は激似です(笑)。漫画を読みながら『そう！そう！こーやった！』とうなづきまくりです」と、その再現度の高さに驚きをにじませる。
さらに、赤星先生が「デジタルで漫画を描かれていることに驚きました」と語りつつ、「全く偉ぶることなく丁寧に接してくださり、必ず私の意見を求めてくださる」と、原作者を尊重する姿勢に深い感謝を抱いているという。
一方、赤星先生は制作のこだわりについて「文章から義母の性格を割り出し、『こういう性格ならこういう表情をするだろうな』『こういう動きをするだろうな』と想像しながら描きました」と振り返る。さらにキャラクター作りでは祖父母の代までさかのぼり、時代背景や流行も調べることで説得力を高めているそうだ。
こうした丁寧な積み重ねによって奥行きと臨場感が生まれている本作「義母クエスト〜結婚したらいきなりラスボス戦でした〜」。実体験ならではのリアリティと軽快な展開が重なり、思わず一気に読み進めてしまうはず！まだ読んでいない方は、ぜひ読んでみてほしい。
取材協力・画像提供：かづ(@kadu0614) 赤星たみこ(@tamikong)
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