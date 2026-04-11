◇MLB パドレス7×ー3ロッキーズ(日本時間10日、ペトコ・パーク)

パドレスのクローザー、メイソン・ミラー投手が10球で3者連続三振を奪う快投を見せました。

前日にも登板し、2日から続いていた連続三振が11でストップしたミラー投手。この日は1-1と同点の9回にマウンドに上がります。

先頭に対して初球スライダーで空振りをとると、2球で追い込み最後もスライダーで空振り三振を奪います。2人目に対しても2球で追い込むと最後は103.4マイル（約166キロ）の直球で空振り三振としました。3人目には1ストライクからの2球目が高めに外れボール。それでもストレートで追い込み、最後はスライダーで空振り三振としました。

惜しくも9球で3者連続三振を奪う「イマキュレートイニング」達成はならなかったものの、この日は10球で3アウト。圧巻の投球を披露し延長12回の勝利につなげました。

この日1イニング無失点に抑えたミラー投手は、昨季から続く無失点を27.2イニングまでのばし、球団記録の33.2イニングに迫る勢いを見せています。

ミラー投手は今季ここまで6試合に登板し、打者21人と対戦。被安打1、与四球1でアウトは19個奪い、そのうち三振は16個としています。なお、前日21.94だった奪三振率は22.74となりました。