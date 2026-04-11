115グラムの解放感。羽のような軽さが、あなたのフットワークを劇的に変える【プーマ】のサンダルがAmazonに登場中‼
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プレミアムな抱擁。パッド入り合成レザーストラップが、かつてない優しいフィットを叶える【プーマ】のサンダルがAmazonに登場!
一歩踏み出した瞬間、その驚異的な軽さに言葉を失うはずだ。27センチメートルサイズでわずか約115グラムという超軽量設計を実現したこのサンダルは、まさに「履いていることを忘れる」ほどの解放感を提供してくれる。最大の特徴は、足の甲を優しく包み込む「プレミアム合成レザーストラップ」だ。内側にパッドを施すことで、素足への当たりを極限までソフトに仕上げ、長時間のレジャーや移動でも靴擦れ知らずの快適さをキープする。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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機能面においても、プーマ独自の成形CMEVAアウトソールを採用。優れたクッション性で着地時の衝撃を吸収しながら、高い耐久性とグリップ力を発揮する。海やプール、ビーチでのリラックスタイムはもちろん、合宿や遠征先での移動履きとしても、その実力は群を抜いている。フラットなヒールとオープントゥの組み合わせは、指先まで解き放たれるような最高の通気性をもたらし、暑い季節の足元を常にクールに保ってくれる。
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デザインは、26年春夏カラーとして登場した「プーマ ブラック」。一切の無駄を省いた無地のブラックに、象徴的なロゴが静かに主張する洗練されたルックスは、カジュアルな街着からスポーティーなスタイルまで、どんなコーディネートも引き締めてくれる。スライドタイプのため脱ぎ履きも一瞬。
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この一足に足を滑り込ませた瞬間、日常の移動から週末の冒険まで、すべてのステップがかつてないほど軽やかで、自信に満ちたものへと進化する。
プレミアムな抱擁。パッド入り合成レザーストラップが、かつてない優しいフィットを叶える【プーマ】のサンダルがAmazonに登場!
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