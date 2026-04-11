プロ野球セ・リーグは10日、DeNA-広島の1試合が雨天中止。そのほか2試合が行われました。

3位巨人は首位ヤクルトと対戦。ドラフト1位ルーキーの竹丸和幸投手がプロ2勝目をかけて先発すると、6回途中まで8安打を打たれながらも1失点と粘りのピッチングを披露します。打線は2回に増田陸選手の2塁打で1点を先制すると、3回は泉口友汰選手の2塁打で2点目。7回にはキャベッジ選手の3号ソロで3-1と突き放します。8回には4番手の大勢投手が内野ゴロの間に1失点しますが、最後は9回をマルティネス投手がきっちり3人で抑え、3-2で接戦を勝ちきりました。この勝利で竹丸投手にプロ2勝目がつきました。

2位阪神は敵地で5位中日と激突。先発・村上頌樹投手は2回にエラーや四球が絡み内野ゴロの間に1点先制を許します。3回にも細川成也選手にタイムリー2塁打で2失点目を喫し、苦しい立ち上がりとなりますが、その後は徐々に立ち直り7回までは追加点を与えない粘りの投球で降板となりました。一方、反撃したい打線は相手先発・柳裕也投手の前になかなかチャンスを作れず、6回に飛び出た森下翔太選手の5号ソロによる1点のみにとどまります。それでも1-3でむかえた9回に反撃。中日の守護神・松山晋也投手から佐藤輝明選手の2塁打、大山悠輔選手のヒットで1点を返すと、なおも2死1・3塁とし代打・前川右京選手が逆転の2点タイムリー2塁打。さらに近本光司選手も2塁打で追加点を奪い5-3と突き放すと、9回裏は岩崎優投手がおさえ逆転勝利を飾りました。

ヤクルトが敗れ、阪神が勝利したため順位が入れ替わって首位に。巨人は7勝5敗とし2位まで1ゲーム差、首位まで1.5ゲーム差としました。中日は9敗目を喫し、DeNAを下回り単独6位となりました。

＜10日のセ・リーグ結果＞

◆巨人 3-2 ヤクルト

勝利【巨人】竹丸和幸(2勝1敗)

敗戦【ヤクルト】吉村貢司郎(1勝2敗)

セーブ【巨人】マルティネス(3S)

本塁打【巨人】キャベッジ3号

◆阪神 5-3 中日勝利【阪神】湯浅京己(1勝)敗戦【中日】松山晋也(1敗1S)セーブ【阪神】岩崎優(4S)本塁打【阪神】森下翔太5号