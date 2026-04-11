あの時とは違う。確かな手応えを胸に、日本ハム・伊藤大海投手（28）が雪辱のマウンドへ上がる。11日のソフトバンク戦（エスコン）での先発登板に向け、10日は本拠地で最終調整。前回対戦となった3月27日の開幕戦は6回途中9安打5失点で降板したが、再び巡ってきた相手に快投を誓った。

「前回投げた時と現時点での僕自身の感覚もまた全然違う。また新たな気持ちで挑めるかなと思います」

WBC後、約2週間と短い調整期間で迎えた開幕戦は本調子ではなかった。昨季直球の平均球速149・5キロに対し、開幕戦は同148・5キロと1キロも低下。WBC球からの切り替えで変化球にも苦戦したが、前日のブルペンでは「やっとプロ野球選手っぽい球を投げられました」と、冗談交じりに語るほど球質は復調した。

かつての同僚である上沢と今季2度目の投げ合い。「普段仲が良い分、凄く楽しいですし、そこはお互い意識する部分はある」と伊藤は言う。前回はともに勝敗は付かなかったが、「開幕戦のような両者打ち合いにはならないように投げたいなと思います。次は投手戦で」と、ちゃめっ気たっぷりに先輩右腕へハッパをかけた。

チームは開幕3連敗こそしたが、首位ソフトバンクと1ゲーム差の2位と巻き返してきた。「1球目、イニングの1人目とかそういう基本的なところをしっかり守って、少しでも長く投げられるように。一人で投げきるぐらいの気持ちでいきたい」と、息巻いた。（清藤 駿太）