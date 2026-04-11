リーグ首位に立つソフトバンクの小久保裕紀監督（54）が10日、投手陣に大胆な投球を求めた。11日から2位・日本ハムと敵地で首位攻防2連戦。相手は12球団で断トツの24本塁打を誇るが、慎重になり過ぎては付け入る隙を与えると引き締めた。開幕カードでは計8本塁打を浴びるも、そのうち7本がソロで3連勝を飾った。“ソロOK”の攻めの投球でカード連勝を伸ばす。

2位・日本ハムと敵地で激突する首位攻防2連戦。北の大地へと向かう小久保監督が投手陣に大胆な攻めの投球を求めた。

「ソロOKの大胆さぐらいないと逆に縮こまる。切れ目のない打線で（長打を）打てるバッターがそろっているわけですからね」

ソフトバンクの本塁打数は12球団で2位の12本。これも十分に多い数字だが、新庄ファイターズは倍の24本を誇る。パ・リーグの本塁打王争い上位は両チームの選手が占め、清宮幸と万波の5本塁打を山川、近藤が1本差で追っている状況だ。

ただ、一発を恐れるあまりに慎重な投球になっては、相手がくみしやすくなる。四球などで走者をためて一気に畳みかけられるリスクも生まれる。指揮官は「ソロはいい。いかにランナーをためたところで失点を防ぐか。大量点が入ると決まってしまう。それ（本塁打）ばかり気にしたら苦しくなる」と注意点を挙げた。日本ハムとは3月27〜29日の開幕カードで対戦し、3連勝を収めた。スコアは6―5、6―4、8―4といずれも激戦。投手陣がしっかり攻めた結果として3戦で計8本塁打を許したが、そのうち7本がソロだった。

開幕カードでも先発した上沢、松本晴が今回の2連戦でも先発する。12球団勝利を懸けて初戦のマウンドに上がる上沢は「ファイターズ打線は凄く強力だと思いますが、まずはチームが勝てるような投球を意識したい。ストライクゾーンでどんどん勝負して、自分らしく攻めのピッチングができるように頑張ります」と逃げずに立ち向かっていくと意気込んだ。

開幕3連敗のスタートとなった日本ハムだが、その後は3カード連続で勝ち越して、ソフトバンクとのゲーム差は3から1に縮まった。小久保監督は「勝負は9月です」と話したが、昨季もリーグ優勝を争った相手をさらに勢いづかせるわけにはいかない。果敢に攻めて、ライバルを突き放す。 （木下 大一）