沖縄のごく普通の中学生だった當真あみ（19）が芸能界へ入ったのは、スカウトがきっかけだった。

「テレビやスクリーンの向こう側の世界だと思っていたので、声をかけていただいてびっくりしましたし、戸惑いのほうが大きかったですね」

しかし、母親から「こんなチャンスはめったにないんだからやってみたら」と背中を押され、上京。リクルートが14年ぶりに制作した企業CMでデビューすると、その愛らしさと存在感で注目を集めた。

「人前で何かをするというのがあまり得意なほうではなくて、最初は『わたしにできるのかな？』と不安でした。でも今は、役を通して自分ではない誰かの人生を経験できることが純粋に楽しいです」

昨年は『ちはやふる−めぐり−』（日本テレビ系）で連続ドラマ初主演に加え、出演映画が立て続けに公開されるなど、多忙をきわめるなかで見つけた楽しみが御朱印集め。

「去年の夏ごろ、少しお休みをいただいたので、いろんな所に行ったんですね。そのときに、何か記念に残るものを……と御朱印をいただいたのがきっかけです」

もともと何かを集めることが好きだったこともあり、プライベートではもちろんのこと、撮影で訪れた先でも神社を探しては御朱印をいただくように。

「目の前で書いていただける時間も楽しいし、ページをめくると墨の香りがするのも癒やされます」

ひとつひとつに思い出が詰まっているというが、いちばんのお気に入りは宮古神社の御朱印。

「今年のお正月、沖縄に帰省したときにお友達と宮古島に遊びに行ったら神社があって……これはいただかなくては！ と」

當真の出身地である沖縄県には神社が少なく、宮古島にある神社はこの宮古神社だけなのだという。

「シーサーが描いてあって沖縄らしさもあるし、眺めていると幸せな気持ちになっちゃいます」

1冊めのページが残り少なくなったタイミングで訪れた出雲大社で買ったのが、ウサギやリボンなどがあしらわれた御朱印帳。

「これからも、思い出と一緒にたくさんの御朱印をいただきたいです」

そう瞳を輝かせる彼女が、御朱印集めをいったん封印して挑戦するのが、5月からの初舞台。シェイクスピアの四大悲劇のひとつ『ハムレット』で、ヒロインのオフィーリア役を演じる。

「正直に言うと、お話をいただいたときは『怖い』と思いました。世界的に有名な古典作品に、初舞台で挑むなんて……と」

純粋さと強さを持ち、運命に翻弄される悲劇のヒロイン・オフィーリアは、これまで数々の実力派俳優が演じてきた。

「でも、別の方が演じるのは絶対にイヤだと思いました。こんな素敵なチャンスをいただいたのに、怖いからといってやらなかったら、きっと一生後悔することになる。だから『やらせてください！』とお返事しました」

インタビューがおこなわれたのは、まもなく稽古が始まるというタイミングで、シェイクスピア作品や『ハムレット』について学びつつ、準備をしているところだという。

「オフィーリアは純粋だからこそ、時代や運命に翻弄されてしまう悲劇的な女性に見えるけれど、もしかしたら自分なりに運命に抗（あらが）う道を探す強い女性なのかもしれない、とも思います。（演出の）デヴィッド・ルヴォーさん、ハムレット役の市川染五郎さんと一緒に、新たなオフィーリアを作っていけたらと思っています」

ハムレットを演じるのは、4歳で初舞台を踏み、今回ストレートプレイに初挑戦する歌舞伎俳優の市川染五郎。フレッシュで美しい2人による『ハムレット』の幕が上がるのが待ち遠しい。

とうまあみ

2006年11月2日生まれ 沖縄県出身 2022年にドラマ『妻、小学生になる。』（TBS系）でドラマ初出演。おもな出演作は大河ドラマ『どうする家康』『ケの日のケケケ』（ともにNHK）、『ちはやふる−めぐり−』（日本テレビ系）、映画『終点のあの子』『人はなぜラブレターを書くのか』など

写真・田中智久

取材＆文・工藤菊香