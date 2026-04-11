無防備すぎる寝姿を披露した元野良猫ちゃん。その愛らしい姿が反響を呼んでいます。話題の投稿は2000件以上の「いいね！」を獲得し「もう主様と暮らして幸せいっぱいなんでしょうね」「2度とお外で生きていけない身体になりましたね！安心できるおうち、良かったねぇぇ」「居心地いいんだろうなぁ～幸せそうですね」とのコメントが寄せられていました。

【写真：無防備すぎる姿で寝ていた『元野良猫』→顔を見てみたら……笑わずにはいられない光景】

元野良猫ちゃんが見せた無防備すぎる寝姿

Threadsアカウント「み」に投稿されたのは、猫ちゃんの無防備な寝姿です。お腹を見せて寝ている猫の「百次郎（ももじろう）」くん。

その姿だけでも十分無防備ですが、お顔はもっと力が抜けていたそうです。目は半開きになり、お口も半開きだったといいます。

実は百次郎くんは元野良猫。「こんなんでよく野良猫生活出来てたね…」とコメントする飼い主さんの気持ちがよくわかります。なんと、寝言も言うのだそう。

保護当時は心を閉ざしていたそうですが、今では先住猫さんよりも前から家にいるような堂々とした佇まいを見せているのだとか。飼い主さんの深い愛情を受け、百次郎くんは「ここは絶対に安全な場所だ」と心から確信しているようです。

警戒心ゼロな寝顔に爆笑

百次郎くんの寝顔を見たThreadsユーザーたちからは「コレは死んだフリして敵を近づけない技かもしれんです！」「白目、うらめしや、口開き・・・見るほうが脱力！笑」「ヤバい顔可愛い！」などの声が寄せられていました。

Threadsアカウント「み」では、百次郎くんと先輩猫ちゃんたちの日常などが投稿されています。

写真・動画提供：Threadsアカウント「み」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。