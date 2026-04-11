猫さんの因縁相手が家にやってきた日、あらためて「ご挨拶に」と手を近づけてみると……。あまりにも激しすぎる猫パンチがInstagramで話題になり、記事執筆時点で40万回以上も再生されています。「きゃわ～！！」「むしろ仲良いのではw」「うりゃうりゃ楽しそう」といった声が寄せられていますよ！

【動画：なぜか『猫に嫌われてしまった友人』が半年ぶりに遊びに来た結果…『爆笑の展開』】

以前、なぜか嫌われた友人

Instagramアカウント「てまえちゃん【おへんじねこ 】(@temae.chan)」さまに投稿されたのは、猫の「てまえ」ちゃんと飼い主さんの友人のやりとりです。

実は以前、こちらの友人が飼い主さん宅に遊びにきた際、なぜか敵認識されたのだとか。出会って数秒、手の匂いを嗅いだ途端に猫パンチが炸裂し、しまいには「シャーッ」と怖い威嚇を受けてしまったご友人。

そんなご友人が半年ぶりに飼い主さん宅にやってきたのだそうです。さて、てまえちゃんの反応はいかに……！？

再び因縁の友人が来訪すると…

ご友人を前にしたてまえちゃん。まずは吟味するように友人をじーっと見つめていたそうです。おや？以前よりも落ち着いた様子です。

しかし、落ち着いていたのもここまで。ご友人が少し近づくと……

途端に唸り声をあげて猫パンチの構えを見せたてまえちゃん。

しかし、手のひらを差し出してみると、思いのほか友好的に手の匂いを嗅いでくれました！これは、もしかすると今回は仲良くなれるかも！？

……と、思いきや！

突然猫パンチを炸裂！さらに前回とは違い、噛みつきも追加されてしまったのです！もしかして、油断させていたのでしょうか……？

ふたりのやりとりが「面白い」とSNSで話題に

しかし、よく見ると以前よりも猫パンチの強さが弱く、噛み方も甘噛み程度。

さらに、その後は目の前で手を動かす友人を追いかけるように戯れていたというから、もしかするとツンデレ対応なのかもしれませんね！きっと回数を重ねるたびに、仲良くなっていくはずです。

そんなご友人とてまえちゃんのやりとりは、Instagramでも大きな話題になりました！コメント欄には「きゃわ～！！」「むしろ仲良いのではw」「うりゃうりゃ楽しそう」「なんやかんやで仲良しじゃねえか笑」といった声が寄せられています。

てまえちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「てまえちゃん【おへんじねこ 】(@temae.chan)」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。