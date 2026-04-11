３月末でＮＨＫを退職し、フリーに転身した和久田麻由子アナウンサー（３７）が１０日、東京・汐留の日本テレビで記者会見を行い、同局の新報道番組「追跡取材 ｎｅｗｓ ＬＯＧ」（２５日スタート、土曜・後１０時）のメインキャスターに就任することを発表した。フリーアナが多数在籍する「セント・フォース」に所属したことも同社公式ホームページで明らかとなった。

ＮＨＫ退職後、初の公の場となった和久田アナは、やや緊張の面持ちで会場に姿を見せ「こんにちは、アナウンサーの和久田麻由子です」と一礼。「新しい挑戦的な番組に携わらせていただけること、心より光栄に思います」と民放初出演への思いを語った。

会見では、同局２４年ぶりとなる新報道番組のタイトルや、和久田アナが同局の森圭介アナ（４７）とメインキャスターとしてタッグを組むことが明らかに。和久田アナは、出演オファーがあった時期は明言しなかったが、１５年間勤めたＮＨＫを退職した理由を「子ども２人の育児をする中で働き方を見つめ直す機会が増え、もう少し柔軟な働き方を望むようになった」と話し、古巣への感謝を語った。

同番組はニュースの結論だけではなく、そこに至るプロセス「ＬＯＧ＝取材の記録」も伝える追跡ドキュメンタリー型ニュース番組だ。「土曜夜１０時」は、安住紳一郎アナが司会のＴＢＳ系「情報７ｄａｙｓニュースキャスター」などがひしめく激戦区。日テレは視聴者からの高い認知度と、ＮＨＫの看板報道番組キャスターを務めた実績を誇る和久田アナを迎え、新番組が「ニュースの伝え方に革新を起こし、未来の王道」となるべく勝負に出る。

新たな土曜夜の“顔”を目指す和久田アナは「伝え手としての経験を糧に、ニュースの核心を視聴者の皆様へお伝えていくのが私の使命。これまで以上に飾ることのない言葉でお伝えしていきたい」と意気込んだ。（奥津 友希乃）

○…和久田アナは会見直後、同局系「ｎｅｗｓ ｅｖｅｒｙ．」（後３時５０分）に生出演し、新番組への決意を語った。民放初出演する姿に視聴者から「ものすごく新鮮！」と驚きの声が上がった。会見と生放送をともにした森アナついて「非常に温かく明るく視野が広い。伝え手として憧れです」。一方の森アナは「和久田さんはアナウンサーとして至高の存在。王道の和久田さんが新番組でどんなコメントをするのか楽しみ」と期待した。

◆和久田 麻由子（わくだ・まゆこ）１９８８年１１月、神奈川県出身。３７歳。東大経済学部卒業後の２０１１年、ＮＨＫ入局。「おはよう日本」「ＮＨＫニュース７」「ニュースウオッチ９」など朝夜の看板番組を担当。紅白歌合戦の司会や東京五輪開会式の中継なども務め、エースアナとして活躍した。２６年３月末で同局を退職。趣味はミュージカル鑑賞。