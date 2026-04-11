山口馬木也、殺人事件の舞台となるジュエリーショップのデザイナー役 『月夜行路』ゲスト出演決定
俳優・山口馬木也が、波瑠と麻生久美子がW主演を務める、日本テレビ系水曜ドラマ『月夜行路―答えは名作の中に―』（毎週水曜 後10：00）第3話（22日放送）に出演することが11日、発表された。殺人事件の舞台となるジュエリーショップのデザイナーを演じる。
【写真】オープンカーに乗って旅へ…波瑠＆麻生久美子
原作は、人気ミステリー作家・秋吉理香子氏による同名小説『月夜行路』（講談社）。仕事に追われる夫と反抗期の子どもたちにないがしろにされ、家庭に居場所を失った専業主婦・沢辻涼子（麻生）と、文学を愛する銀座のミックスバーのママ・野宮ルナ（波瑠）という、対照的な2人が主人公となる。文学の知識をフルに生かして事件の真相と入り組んだ人間ドラマをひも解いていく痛快文学ロードミステリー。
山口は、第3話の事件の舞台となる通天閣近くのジュエリーショップ「ジュエリーサトウ」のデザイナー・彫金師の辰雄を演じる。カズト（作間龍斗）探しのために店を訪れたルナと涼子は、辰雄に通天閣と縁深い江戸川乱歩の名作『黒蜥蜴（とかげ）』にちなんだジュエリーをオーダーするが、これが辰雄の最後の仕事だと告げられる。
【コメント全文】
■山口馬木也
この度、ドラマ『月夜行路 ―答えは名作の中に―』でジュエリーデザイナーの辰雄を演じさせていただきました。撮影期間は3日と短い時間ではありましたがスタッフや共演者の皆さんと、心を込めてつくりました。
軽やかでスリリング、ヒューマンドラマでサスペンスと観る人によって形を変えるこのドラマ、最後まで見逃せない展開となっています。ぜひご覧ください！
【写真】オープンカーに乗って旅へ…波瑠＆麻生久美子
原作は、人気ミステリー作家・秋吉理香子氏による同名小説『月夜行路』（講談社）。仕事に追われる夫と反抗期の子どもたちにないがしろにされ、家庭に居場所を失った専業主婦・沢辻涼子（麻生）と、文学を愛する銀座のミックスバーのママ・野宮ルナ（波瑠）という、対照的な2人が主人公となる。文学の知識をフルに生かして事件の真相と入り組んだ人間ドラマをひも解いていく痛快文学ロードミステリー。
【コメント全文】
■山口馬木也
この度、ドラマ『月夜行路 ―答えは名作の中に―』でジュエリーデザイナーの辰雄を演じさせていただきました。撮影期間は3日と短い時間ではありましたがスタッフや共演者の皆さんと、心を込めてつくりました。
軽やかでスリリング、ヒューマンドラマでサスペンスと観る人によって形を変えるこのドラマ、最後まで見逃せない展開となっています。ぜひご覧ください！