岩瀬洋志、ジュエリーショップ創業者の一人息子役「演じて好きになりました」【コメント全文】
俳優・岩瀬洋志が、波瑠と麻生久美子がW主演を務める、日本テレビ系水曜ドラマ『月夜行路―答えは名作の中に―』（毎週水曜 後10：00）第3話（22日放送）に出演することが11日、発表された。殺人事件の舞台となるジュエリーショップの創業者の一人息子を演じる。
【写真】オープンカーに乗って旅へ…波瑠＆麻生久美子
原作は、人気ミステリー作家・秋吉理香子氏による同名小説『月夜行路』（講談社）。仕事に追われる夫と反抗期の子どもたちにないがしろにされ、家庭に居場所を失った専業主婦・沢辻涼子（麻生）と、文学を愛する銀座のミックスバーのママ・野宮ルナ（波瑠）という、対照的な2人が主人公となる。文学の知識をフルに生かして事件の真相と入り組んだ人間ドラマをひも解いていく痛快文学ロードミステリー。
岩瀬は、「ジュエリーサトウ」の創業者の一人息子・佐藤信一を演じる。先代亡き後、同店は信一の叔父夫妻が継いでおり、信一は後継者として勉強中の身であるというが、その店で叔父が殺されてしまう。
【コメント全文】
■岩瀬洋志
第3話にゲスト出演させていただき、とても光栄です。
今回「ジュエリーサトウ」の創業者の一人息子、佐藤信一を演じさせていただきました。信一はとても素直ですが、自分の考えを他人に相談できない未熟者です。それでも真っ直ぐに家族を思いやる信一のことが、演じて好きになりました。
第3話は僕たちが描く家族の絆が感じられる、ストーリーになっています。ぜひ皆さんにも感じていただけたらうれしいです。そして、謎解きを楽しんでください！
【写真】オープンカーに乗って旅へ…波瑠＆麻生久美子
原作は、人気ミステリー作家・秋吉理香子氏による同名小説『月夜行路』（講談社）。仕事に追われる夫と反抗期の子どもたちにないがしろにされ、家庭に居場所を失った専業主婦・沢辻涼子（麻生）と、文学を愛する銀座のミックスバーのママ・野宮ルナ（波瑠）という、対照的な2人が主人公となる。文学の知識をフルに生かして事件の真相と入り組んだ人間ドラマをひも解いていく痛快文学ロードミステリー。
【コメント全文】
■岩瀬洋志
第3話にゲスト出演させていただき、とても光栄です。
今回「ジュエリーサトウ」の創業者の一人息子、佐藤信一を演じさせていただきました。信一はとても素直ですが、自分の考えを他人に相談できない未熟者です。それでも真っ直ぐに家族を思いやる信一のことが、演じて好きになりました。
第3話は僕たちが描く家族の絆が感じられる、ストーリーになっています。ぜひ皆さんにも感じていただけたらうれしいです。そして、謎解きを楽しんでください！