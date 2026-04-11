初来日のDecember 10、『シューイチ』出演 ワン・ダイレクションの生みの親が選出したメンバー
イギリス発男性7人組アーティスト・December 10が、12日放送の日本テレビ『シューイチ』（前7：30〜）内コーナー「シューイチプレミアム」に出演する。
【写真】デニムジャケットが似合う！ポーズを決めるDecember 10・ジョシュ
「December 10」はワン・ダイレクションの生みの親であるサイモン・コーウェル氏が選出した平均年齢17.8歳の7人組ボーイバンド。今年2月に開催したイギリスでのツアーのチケットがわずか1分で完売。先日都内で開催されたイベント参加の抽選倍率も20倍という大注目のグループとなっている。
メンバー全員が初来日となり、番組恒例企画「日本食ハジメマシ亭」にスペシャルゲストとして登場。同企画では、外国の人にまだ食べたことがない日本食を食べてもらい、どれが一番おいしいと思うのかを予想する。
登場から“アカペラ”でデビュー曲「Run My Way」を披露。素晴らしいハーモニーで皆を魅了しただけでなく、“サイモン・コーウェル”でつながりがあるジェラードンのあのネタでメンバーのクルーズとショーンが“コラボ”するなど、大盛り上がりとなる。
“初めての日本食”に挑戦するのは、ニコラスとジョン。ニコラスの好きな日本食を探るための質問タイムでは「苦手な食べ物は？」「Onions（玉ねぎ）」「“ヌメヌメ”した食感の食べ物は好き？」「YES」といった会話も。選ばれた日本食は、たこわさ、はんぺん、イカの塩辛と日本人でも好き嫌いが分かれそうなラインナップとなった。
さらに、ジョンの“初めての日本食”のテーマは、日本のお菓子。「チョコレートが大好き！甘い物大好きだよ！」と“大の甘党”を宣言したジョンが1番好き！と選んだ日本の定番お菓子とは。
【写真】デニムジャケットが似合う！ポーズを決めるDecember 10・ジョシュ
「December 10」はワン・ダイレクションの生みの親であるサイモン・コーウェル氏が選出した平均年齢17.8歳の7人組ボーイバンド。今年2月に開催したイギリスでのツアーのチケットがわずか1分で完売。先日都内で開催されたイベント参加の抽選倍率も20倍という大注目のグループとなっている。
登場から“アカペラ”でデビュー曲「Run My Way」を披露。素晴らしいハーモニーで皆を魅了しただけでなく、“サイモン・コーウェル”でつながりがあるジェラードンのあのネタでメンバーのクルーズとショーンが“コラボ”するなど、大盛り上がりとなる。
“初めての日本食”に挑戦するのは、ニコラスとジョン。ニコラスの好きな日本食を探るための質問タイムでは「苦手な食べ物は？」「Onions（玉ねぎ）」「“ヌメヌメ”した食感の食べ物は好き？」「YES」といった会話も。選ばれた日本食は、たこわさ、はんぺん、イカの塩辛と日本人でも好き嫌いが分かれそうなラインナップとなった。
さらに、ジョンの“初めての日本食”のテーマは、日本のお菓子。「チョコレートが大好き！甘い物大好きだよ！」と“大の甘党”を宣言したジョンが1番好き！と選んだ日本の定番お菓子とは。