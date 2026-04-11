ものまねタレントの長州小力（54）が、都内の路上で信号無視や無免許運転をしたとして、道交法違反容疑で取り調べを受けている件について、所属する芸能事務所「西口エンタテインメント」が10日、公式サイトを通じ、宮成強稔社長名義の文書で謝罪。そして同社のYouTubeチャンネルで、小力自身が謝罪の弁を述べた。

3分47秒の動画で経緯を説明。やつれた様子で登場した小力は「免許の有効期限が3月5日で切れていることに気づかず」と告白。信号無視については9日の赤信号で、「室内（車内）でちょっと椅子の間に物を落としてしまい、前を見ていないでいた時に青信号になったなと思い込んで」左折をしたという。警察官に信号無視を指摘され、免許を提示したところ、有効期限が1カ月も切れていたことが発覚したという。

報道によると、所持していた免許証の有効期限は約2カ月前に切れていたという。小力は「信号を確認しなかった」「期限が切れていたのは知っていたが、仕事のため運転した」と話しているという。警視庁は容疑が固まり次第、書類送検する方針という。

9日午前、中野区の交差点で警察官が交通違反の取り締まり中、長州さんが運転する乗用車が信号無視をし、停止させたところ、期限切れが発覚したという。

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以下、本人コメント。

長州小力です。このたびは多大なるご迷惑をおかけし、そして世間を騒がし、応援してくれているファンの皆さまや視聴者の皆さまにご迷惑かけたことを心より深く反省し、申し訳なく思います。すいませんでした。

免許の有効期限が3月5日で切れていることに気づかず、車を運転してしまい、警察の方や行政の方に本当にご迷惑かけてしまいました。本当に申し訳ありません。

経緯につきまして、信号無視に関することですけども、昨日、車を運転して赤信号で止まっている時に、室内（車内）でちょっと椅子の間に物を落としてしまい、前を見ていないでいた時に青信号になったなと思い込んで、左折をしたところ交差点にいた警察官に信号無視を指摘され、車を止めました。その時、免許の提示を、言われたので、免許を提示したところ、有効期限が約1カ月切れた状態ですということを告げられて、そこで免許更新を忘れてたことに気づきました。とはいえ、信号無視、そして無免許運転に関して、してしまったことに関しては本当に反省しかありません。本当にいつも応援してくださってる方たち本当に申し訳ありません。

現在は法律上の決定を今、粛々と本当に反省しつつ待っている状態であります。

本当にやったことに関してはもう後悔しかありません。え、本当にこのたびはですね、世間を騒がし、そしてファンの皆さまや視聴者の皆さま、スポンサーの皆さま、そして芸能事務所の関係者もいろんなことに本当に迷惑をかけたので、本当に心より申し訳ありませんでした。