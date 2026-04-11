「誰の手にも届かない」元MLB捕手が“大谷ルール”に不満 不平等を生む基準に異論「他球団に二刀流選手を作ることを許さない」
投打二刀流で異彩を放ち続ける大谷(C)Getty Images
今季に投打二刀流で約3年ぶりにフルシーズンを戦う大谷翔平（ドジャース）は、開幕から約2週間が経過し、ここまで攻守で違いを生み出している。
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その凄みは何よりも数字が物語る。打っては、打率.267ながら3本塁打、8打点、OPS.896とまずまずの成績を記録。そして、投げては、わずか2登板（12イニング）のスモールサンプルながら、防御率0.00、WHIP0.75、被打率.119、被長打率.190の支配力を発揮。文字通りのエース級の働きを見せている。
そんな大谷に思わぬ疑問の声が上がっている。発信者となったのは、かつてヤンキースなど9球団でプレーしたエリック・クラッツ氏だ。いぶし銀の捕手だった同氏は、自身がホストを務める米野球専門YouTubeチャンネル『Foul Territory』において「二刀流はルール面でドジャースが有利になっている部分はある」と指摘。いわゆる“大谷ルール”の在り方が、平等ではないのではないかと疑問視した。
そもそもMLBは、メジャーロースターに「二刀流選手」として登録させる上での“条件”を設定している。それは以下の通りで、「投手としてシーズン20イニング以上に登板」「打者でシーズン20試合以上に出場、または60打席以上」。一見するとハードルは低いように思えるが、投手の場合は先発でなければ、容易には超えられない条件ともなっている。
MLBとしては、“二刀流の価値”を議論した上での制定だったのだろう。だが、新たに挑戦する者に対して、敷居の高さが感じられるルールとも言える。そんな基準を生み出した大谷の活躍が目立つ中で、“規制緩和”を求めるクラッツ氏は、こうも続けている。
「今、ドジャースは実質的に選手を一人だけ多くロースターに置けるんだ。いわゆる“オオタニルール”という二刀流選手のための仕組みそのものが、他球団に二刀流選手を作ることを許さないようなものだ。なぜなら（二刀流選手の登録に）条件がある。それを満たすのは簡単じゃない。だから、彼らは無実とは言えないよ。ショウヘイ・オオタニとドジャースに嫉妬する人たちもいるだろうね」
さらに「20イニングなんて、かなりタフだよ。もしも、消化しなきゃいけないのが、10イニングとかであれば、他の二刀流選手誕生も現実味を帯びてくる」と説いたクラッツ氏は、基準の壁を高めに設定してしまったMLBにも苦言を呈している。
「MLBは本質的に二刀流ってものを誰の手にも届かないようにしてしまった。おそらく彼らは、ロースター登録に関するルールを悪用させないようにしたかったんだろう。ただ、もしも本当にオオタニのような選手を増やしたいと思っているなら基準が厳しすぎる」
果たして、現行の大谷ルールは正しいのか。クラッツ氏が展開したような意見が相次げば、メスが入れられる日が訪れるかもしれない。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]