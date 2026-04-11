「ドジャースはルールで有利」球宴出場打者が呈した「疑問」が波紋　元MLB戦士が大谷翔平の“特別扱い”に本音「イラつく選手はいるだろうね」

大谷へウォーミングアップ時間の“猶予”を与えられることに議論が噴出した(C)Getty Images

4度の球宴出場歴を誇る強打者の“ある行動”が波紋を呼んでいる。

球界で論争を巻き起こしたのは、現地時間4月8日に行われたドジャース戦で、ブルージェイズの主力打者ジョージ・スプリンガーが、「1番・投手兼指名打者」として投打同時出場した大谷翔平（ドジャース）に向けた“チェック”だった。

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初回のマウンドに上がった大谷が淡々とウォーミングアップを続ける刹那の出来事だった。ネクストバッターサークルから球審の下に歩み寄ったスプリンガーは、大谷を指差し、何かを確認する仕草を見せた。

試合後にスプリンガーは「オオタニは本当にウォームアップの時間を長く与えられているのかどうかを確認しただけ」（米メディア『The Athletic』のケン・ローゼンタール記者より）と判明したのだが、ドジャース側は一連の行動に反発。不満げに相手ベンチを見つめていたデーブ・ロバーツ監督は、試合後に「球界全体でショウヘイに対しては寛容さが必要だ」と説いていた。

無論、ルール上は何も違反にはならない。投手のウォーミングアップ時間は、あくまで球審の判断によって、通常よりも長く設けられる場合もある。そうした中で大谷を「特別扱い」するのには、球界からさまざまな意見が飛んでいる。

元ヤンキースの捕手であるエリック・クラッツ氏は、米野球専門YouTubeチャンネル『Foul Territory』において「オオタニに少しだけ長く時間を与えることは何も問題はない」と指摘。ウォーミングアップ時間は、あくまで審判の裁量下で判断すべきであるという見解を示した上で、「だが、その二刀流はルール面でドジャースが有利になっている部分はある」と異論を唱えた。