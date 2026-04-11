◆米男子プロゴルフツアー 今季メジャー初戦 マスターズ 第２日（１０日、米ジョージア州オーガスタナショナルＧＣ＝７５６５ヤード、パー７２）

【オーガスタ（米ジョージア州）１０日＝星野浩司】第２ラウンド（Ｒ）が始まり、昨年の日本オープン覇者の片岡尚之（２８）＝ＡＣＮ＝は最下位で出て５バーディー、６ボギー、１ダブルボギーの７５とスコアを落とし、通算１５オーバーでホールアウト。暫定８７位で予選通過は絶望的となった。

ホールアウト後、片岡は中継局のＴＢＳのインタビュー取材に応じた。以下、問答。

―きょうのプレーを振り返ってみて。

「きょうは出だしでバーディー発進で。きょういいバーディーもいっぱいあったんですけど、ちょっと風のジャッジとかが難しくて、ボギーもたくさんたたいちゃったなという感じです」

―きょうはたくさんバーディーを奪いました

「やっとロング（パー５）でバーディーが取れたりとか、しっかりとれるホールでとれたので、そこはよかったかなと思います。もう本当にすごくレベルが高くて、こんなにも難しいんだ、というのを一週間感じました。もっともっとレベルアップして、またこの舞台に立てたらなと思います」

―今後に向けて一言。

「今年はこれから日本ツアーでプレーするので、日本ツアーの方で頑張って、年間王者になれるように頑張りたいなと思います」