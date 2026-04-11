◆米男子プロゴルフツアー 今季メジャー初戦 マスターズ 第２日（１０日、米ジョージア州オーガスタナショナルＧＣ＝７５６５ヤード、パー７２）

【オーガスタ（米ジョージア州）１０日＝星野浩司】第２ラウンド（Ｒ）が始まり、昨年の日本オープン覇者の片岡尚之（２８）＝ＡＣＮ＝は最下位で出て５バーディー、６ボギー、１ダブルボギーの７５とスコアを落とし、通算１５オーバーでホールアウト。暫定８７位で予選通過は絶望的となった。

１番パー４をバーディーで滑り出した。ドライバーでの第１打を右のフェアウェーへ。アイアンでの第２打をピン上５メートル半につけると、得意のパットでバーディーを沈めた。グリーン上でパトロン（観客）の大喝采を一身に浴びた。

４番パー３で、ティーショットをグリーン奥に外してボギー。打ち上げの７番パー４も、アイアンでの第２打をグリーン路奥へオーバーし、ボギーを喫した。

９番パー４は、フェアウェーからアイアンでの第２打をピン右上５メートルにつけてバーディーを奪った。

１０番パー４は、ピン右３メートルを沈めて伸ばした。１１番パー４は、第２打をグリーン左の池に入れてダブルボギー。１２番パー３はグリーン奥のバンカーにつかまってボギー。１３番パー５は果敢に２オンを狙って成功し、バーディー。１４番パー４はアイアンでの第２打をグリーン左奥に外してボギー。最終１８番も、第２打をグリーン左に外してボギー締めとなった。

初出場の初日は１０番からの後半９ホールで「４６」と崩れ、８４で最下位の９０位スタートと「ゴルフの祭典」の洗礼を浴びていた。第２日は積極的に攻めのゴルフを展開し５バーディーを奪ったが、アイアンショットの精度を欠き、予選通過ラインには及ばなかった。

ホールアウト後、中継局のＴＢＳのインタビューに応じた。「きょういいバーディーもいっぱいあったんですけど、風のジャッジが難しくて、ボギーもたくさんたたいちゃった。やっとロング（パー５）でバーディーが取れたので、そこはよかったかなと思います。もう本当にすごくレベルが高くて、こんなにも難しいんだ、というのを一週間感じました。もっともっとレベルアップして、またこの舞台に立てたらなと思います」