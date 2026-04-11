◇プロ野球 セ・リーグ 巨人3-2ヤクルト（10日、東京ドーム）

巨人がヤクルトとの初戦を制し、阿部慎之助監督が試合を振り返りました。

この日はドラフト1位ルーキーの竹丸和幸投手が今季3度目の先発に登板。6回途中まで投げ1失点に抑え今季2勝目を獲得しました。打線は2回、増田陸選手のタイムリーで先制に成功。2-1で迎えた7回には、キャベッジ選手が特大ホームランを放ちます。これが決勝点となり、好調のヤクルト相手に初戦を制しました。

阿部監督は試合後、この日を振り返って、「よく粘った。その一言です」とコメントします。

先発・竹丸投手の8安打1失点の内容について、「打たれるのは次反省できますので、それでも要所でしっかり抑えていたので、勝ちにつながったのかなと思います」と評価しました。

また、7回でのキャベッジ選手のホームランについて、「あれがあって勝てましたので」とコメント。

最後に翌日の第2戦で先発が予定されているマタ投手について、「多くは求めませんので、彼もまだ若いですし、思い切って腕を振っていってくれればいいかなと思います」と答えました。