「売り込みをかけた」バルサFWが今季で退団→イタリア名門へ移籍か！伊大手紙が報道「得点力不足を瞬時に解決できる」
バルセロナに所属する37歳のFWロベルト・レバンドフスキは、今シーズンで現行契約が満了となる。当然、この夏の去就が注目されているところだ。
イタリアの大手紙『Gazzetta dello Sport』は４月９日、そのレバンドフスキがミランに「売り込みをかけた」と報じている。バイエルン時代のミュンヘン、そしてバルセロナに続き、再び欧州のビッグクラブで戦うとことを望んでいるという。
名門ミランは昨季、成績不振による監督交代などで混迷し、セリエAで７位と欧州カップ戦出場権を得られなかった。だが、マッシミリアーノ・アッレーグリ監督が復帰した今季は、残り７試合で３位とチャンピオンズリーグ出場圏内につけている。
来季期待されるのは、５年ぶりのスクデット獲得と欧州最高峰の舞台での躍進。そのために戦力強化は欠かせない。そして注目されるのが、前線の補強だ。
31節を消化したセリエAで、ミランはリーグ４位タイの47得点を記録している。だが、二桁得点をあげている選手はいない。
最多はラファエウ・レオンの９得点。クリスティアン・プリシックが８得点で続くが、2026年になってからは得点がない。新加入のクリストファー・エンクンクやニクラス・フュルクルクはあまりネットを揺らせておらず、昨季途中に加入したサンティアゴ・ヒメネスは無得点だ。
当然、アッレーグリやクラブ上層部は、来季に向けてゴールゲッターの獲得を考えていると言われる。そこで浮上したのが、夏でフリーになるレバンドフスキ。今季も30節を消化したラ・リーガで12得点と、ミランFW陣の誰よりも多くゴールを決めている。
そんなストライカーをフリーで手に入れられればビッグチャンスだ。Gazzetta dello Sport紙は、レバンドフスキが「大きな挑戦」を希望し、代理人が新たな機会を去っていると報道。「国際舞台での再起を図るミランはそういう挑戦」とし、「それが自ら前に出ることを選んだ理由」と伝えた。
「年齢から短期的な補強となるが、ミランを苦しめ、今季野心を制限してきた得点力不足を瞬時に解決できることは確かだろう」
もちろん、この時期は様々なうわさが飛び交うものだ。ただ、ポーランド代表FWの契約が満了となること、ミランが得点力を欲していることから、条件がマッチするのも確か。コスト面の調整を含め、今後進展があるか注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「やはり彼は危険だった」聖地でイングランドを粉砕した日本代表、英紙記者が三笘薫とともに絶賛した選手は？中村でも佐野でも鎌田でもなく…【現地発】
イタリアの大手紙『Gazzetta dello Sport』は４月９日、そのレバンドフスキがミランに「売り込みをかけた」と報じている。バイエルン時代のミュンヘン、そしてバルセロナに続き、再び欧州のビッグクラブで戦うとことを望んでいるという。
来季期待されるのは、５年ぶりのスクデット獲得と欧州最高峰の舞台での躍進。そのために戦力強化は欠かせない。そして注目されるのが、前線の補強だ。
31節を消化したセリエAで、ミランはリーグ４位タイの47得点を記録している。だが、二桁得点をあげている選手はいない。
最多はラファエウ・レオンの９得点。クリスティアン・プリシックが８得点で続くが、2026年になってからは得点がない。新加入のクリストファー・エンクンクやニクラス・フュルクルクはあまりネットを揺らせておらず、昨季途中に加入したサンティアゴ・ヒメネスは無得点だ。
当然、アッレーグリやクラブ上層部は、来季に向けてゴールゲッターの獲得を考えていると言われる。そこで浮上したのが、夏でフリーになるレバンドフスキ。今季も30節を消化したラ・リーガで12得点と、ミランFW陣の誰よりも多くゴールを決めている。
そんなストライカーをフリーで手に入れられればビッグチャンスだ。Gazzetta dello Sport紙は、レバンドフスキが「大きな挑戦」を希望し、代理人が新たな機会を去っていると報道。「国際舞台での再起を図るミランはそういう挑戦」とし、「それが自ら前に出ることを選んだ理由」と伝えた。
「年齢から短期的な補強となるが、ミランを苦しめ、今季野心を制限してきた得点力不足を瞬時に解決できることは確かだろう」
もちろん、この時期は様々なうわさが飛び交うものだ。ただ、ポーランド代表FWの契約が満了となること、ミランが得点力を欲していることから、条件がマッチするのも確か。コスト面の調整を含め、今後進展があるか注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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