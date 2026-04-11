4月17日（金）スタート 毎週金曜よる7時放送の日本テレビ系新番組「金曜ミステリークラブ!!!」。4月17日（金）放送「金曜ミステリークラブ!!!」初回2時間スペシャルの再現ドラマゲスト俳優として、成宮寛貴の出演が決定！

ノブ（千鳥）が金曜ミステリークラブの主宰を務め、二宮和也を中心とする会員に世界で実際に起きた驚きのミステリーをクイズで出題していく当番組。「再現ドラマ」の概念を変える映像と、出演する俳優陣の顔ぶれにも注目。今回、地上波でその演技を見せるのは約10年ぶりとなる成宮の出演が決定した。

成宮が演じるのは、24年前、日本中に衝撃を与えた瀋陽（しんよう）総領事館駆け込み事件の取材記者。当時3歳の女の子と妊娠中の母を含む一家が、命がけで自由を求め日本総領事館に駆け込む瞬間をとらえた映像は、世論を揺るがし、国際問題にも発展する世紀のスクープとなった。

記者は、自らの命にも危険が及ぶと知りながら、極秘亡命を「なぜ？」「どうやって？」撮影したのか――？極限の中で戦ったひとりの日本人記者を、成宮が迫真の演技で表現する。

■成宮寛貴 コメント

二宮和也さんと千鳥のノブさんがパーソナリティーを務める、日本テレビの新しいバラエティー番組。実際に起きた出来事をVTRドラマとしてお届けするというコンセプトの中、記念すべき第1回に参加させていただきました。今回「瀋陽総領事館北朝鮮人亡命者駆け込み事件」を題材にした記者を演じました。ぜひご覧ください。

■番組内容

世界各国の摩訶不思議な出来事からクイズを出題。実際の映像や再現ドラマを見ながら、ミステリーの真相を推理。番組をご覧の皆様も、二宮をはじめ豪華出演者といっしょに謎を解きたくなる、全世代が楽しめる“新・考察バラエティー”開幕！

二宮＆ノブがバラエティー番組のメイン出演者として初タッグ！ノブがクラブの主宰となり、クラブ会員代表の二宮と、毎週登場する豪華なゲストを白熱の考察にいざなう。

■番組公式サイト：https://www.ntv.co.jp/friday-mystery/

■番組公式X：@Fri_mystery_ntv

■番組公式TikTok：@fri_mystery_ntv

■番組公式Instagram：@Fri_mystery_ntv