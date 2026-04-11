◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人３―２ヤクルト（１０日・東京ドーム）

相手野手陣は動けず、キャベッジも動かなかった。打席で最高の感触が残るバットを手に、天井スレスレをたどる放物線を見つめた。右翼３階席上の広告付近の壁に直撃した打球は３階のバルコニー席へ落ちた。飛距離１２９メートルの特大弾に「完璧に捉えることができました」。４試合ぶりの３号ソロは、来日２年目の“最長不倒弾”となった。

アーチの価値も特大だった。２―１の７回先頭、２球目の内角１４５キロ直球を豪快にかち上げた。初回先頭弾を放った３月２７日の開幕戦・阪神戦（東京Ｄ）に続いて竹丸を強力アシスト。再びそろってお立ち台に上がり「竹丸投手とコンビでヒーローインタビューを受けるのがとても好き。近々また実現できるように頑張りたい」とほほ笑んだ。

新しい持ち場で一発回答だ。今季初の５番起用。０―０の２回１死から中前打で出塁すると、続く増田陸の左翼線二塁打で激走し、ヘッドスライディングで生還した。泉口、ダルベックの後を固定できていなかったチーム事情の中、今季７人目の５番打者は「どの打順を任されようとも全力を尽くす」と２安打１打点で役割を全うした。７回の一発はチームの５番打者として今季１号。阿部監督は「（５番は今後も？）そうですね。理想は１、２番で足を使いたいということもありましたので」と今後も臨機応変に最適解を模索しつつの５番継続を示唆した。

激闘からパワーをもらっていた。チームの休養日だった３月９日は東京Ｄへ。「オーストラリアのチームに知り合いが何人かいるので見に行きました」と“観客”としてＷＢＣ１次ラウンド（Ｒ）の韓国―オーストラリア戦をスタンドから見届けた。

エンゼルス時代に同僚だったホワイトフィールド、ウェルズらが出場。両軍が最終盤まで失点率で１次Ｒ突破の切符を争った一戦を、手に汗握って観戦した。「素晴らしい試合でした。普段は選手として出ている分、ファンとして試合を見られたのは非常によかった」と大きな刺激を受けた。

３戦連続安打で打率３割５分４厘と勢いは止まらなない。「ダルベック選手やウィーラー・コーチと意見交換をしながらいい状態をキープできている。これからも維持できれば」。アーチを描けばチームは昨季から６連勝。ドでかいアーチで、チームを上昇気流に乗せていく。（内田 拓希）

【宮本和知Ｐｏｉｎｔ】

キャベッジの７回の一発は結果的にも大きかった。開幕から打てず苦しんでいた５番打者だけど、キャベで固定して、クリーンアップはしばらく泉口、ダルベックと３人でいい。この日、得点圏で５番に回ってはこなかったけど、今後、ダルベックもストライクゾーンで勝負される確率が増えていくはずだ。

そうなると、この日無安打だった１、２番の出塁率がまた大事になってくる。今なら１番は足を使える浦田、２番は佐々木に限らず、調子のいい選手を使っていけばいい。松本、中山に、平山、丸だっている。（スポーツ報知評論家・宮本 和知）