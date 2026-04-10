『みんなのクルマ』は、みなさんの愛車を写真とコメントで紹介していくコンテンツ。編集部がイベント会場などにお邪魔して、あなたの愛車を撮影いたします。

今回の撮影会場は、3月13日（金）～15日（日）の3日間に開催された「GMG FES 2026」。4WD・SUVカスタムの牽引役であるGMG（ジーエムジー）が主催するイベントで、今年は記念すべき10回目の開催となり、全国から集まった4WD・SUV愛好家、関連メーカーの熱意で会場は大いに盛り上がりました。

また、会場に接する屋外特設駐車場では、100台の車両が停められるスペースも。モトメガネ撮影班が取材した2日目には、屋外特設駐車場でランクル250オーナーズクラブ「LC250club」のオフミーティングも行なわれました。

それでは、各車両とオーナーさんのこだわりを紹介していきましょう！

オーナーのプロフィール

お名前：sa10shi prado

年齢：40代

車両名：トヨタ・ランドクルーザー プラド

型式：TRJ150

年式：2021年

主な使用シーン：ドライブ

※本記事は投稿内容そのままを掲載しております。ご了承ください。

現在の愛車を選んだ「最大の理由」は？

「車歴はアクセラ→RAV4→現在のプラドです。プラドは昔からあこがれでしたが、車体価格や維持費の問題があったため、ずっと妥協したクルマ選びをしてきました…。が、縁あって手の届く範囲でプラドを買うことができたんです。本当に幸せですし、妻も娘も気に入ってくれています！」

愛車のお気に入りポイントは？

「オフロードの走破性ですね。ただ、このクルマでオフは未体験で、ガソリンエンジンということもあり少し不安はあります」

カスタムを始めたキッカケは？

「自分らしさを演出したかったため、ホイール、バンパー、マフラーなどのカスタムを始めました」

お気に入りのポイントは？

外装

フロントグリル：M’z SPEED

サイドステップ：JAOS

給油口ガラスリッド：HONEST

内装

「クロスメンバーに小物置きを追加して映画『紅の豚』のポルコ・ロッソを鎮座させています笑」

エンジン関連

マフラー：M’z SPEED

足まわり

「プラドはノーマルだと前下がりの姿勢になるので、フロントだけACCのイージーアップを装着して1～1.5インチアップさせています。純正の乗り心地をキープしたままボルトオンで前下がりを解消できるお手軽カスタムです」

ホイール：M’z SPEED 20インチ

タイヤ：Monsta Tyres TERRAIN GRIPPER

これからやってみたいカスタム、気になるブランドは？

「ルーフテントを付けてみたいです」

あなたにとって「クルマ」とは？

「生きがいのひとつです！」

今後もGMG FESの動向をチェックしよう！

GMG FESのテーマは「文化祭”みたいな体験型フェス」。ただの展示会とは異なり、会場だけの特価販売はもちろん、パーツをその場で取り付けしてくれたり、値引き交渉も可能だったりと、ユーザーとメーカーの距離感が近い。まさに4WD・SUVファンのためのお祭りだ。

GMGJAPAN公式Youtubeチャンネルより

家族で楽しめるコンテンツが盛りだくさんなこともGMG FESの魅力「キッズスペースをちょっとだけ設けましたよ」などというレベルではなく、子どもたちがガッツリ遊べるスペースを確保しているほか、ミニゲームやじゃんけん大会などがあり、家族全員が丸1日楽しめるイベントとなっています。さらにペット同伴も可。

見て、触れて、体験して、さらにお得にパーツを購入して、家族みんなが笑顔になれるGMG FESは、これからも規模をドンドンと拡大して盛り上がりを見せています。今後の動向をお見逃しなく！