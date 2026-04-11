3度のW杯に出場した元日本代表のMF本田圭佑（39）がシンガポール1部ジュロンと今夏に開幕する26〜27年シーズンの契約を締結し、10日にクラブから発表された。1試合限定契約だったブータン1部パロFCで24年10月20日にプレーして以来、約2年ぶりに公式戦のピッチに戻ることになる。

本田は、クラブを通じ「一番成し遂げたいことはリーグで優勝すること。かなり難しい挑戦になるが、必ず成し遂げたい」とコメントした。オランダ、ロシア、イタリア、メキシコなどに続く自身11カ国目のクラブとの契約。今後は個別でトレーニングを続け、8月にチームに合流する見込み。

現役にこだわりながら起業家、投資家としても活動。自身が考案した小学生対象の4人制サッカー「4v4（フォーブイフォー）」の普及、発展にも注力し、カンボジア代表のGMとして実質的にチームを率いたこともある。昨年12月には昨夏にオファーを断ったことを明かし「レベルはあまり求めないが、自分の中でハラハラドキドキするものでないと」と語っていた。6月に40歳を迎える本田が再び新しいユニホームに袖を通す。

▽FCジュロン 04年に創設されたアルビレックス新潟が保有する日系クラブ。26〜27年から名称をアルビレックス新潟シンガポールから変更する。新潟の若手が武者修行先として所属するだけでなくFW斎藤陽介ら他の海外クラブに移籍する選手も輩出。本拠はジュロン・イースト・スタジアム（収容2700人）。代表は元新潟社長の是永大輔氏。