デイリースポーツの記録担当がプロ野球のさまざまな記録をひもとく新企画「記録の向こう側」（随時掲載）がスタート。今回はシーズン最多ボーク記録保持者を取り上げる。

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Ｑ…シーズン最多ボーク記録保持者は？

Ａ…２００７年の阪神ジャン１２

メジャー通算３３勝、年俸２００万ドル（当時約２億４０００万円）。大きな期待を背負って、ジャンは海を渡ってきた。勝ち星や三振を、どれほど稼いでくれるだろう…。チーム首脳やファンの期待を大きく裏切り、量産したのはボークだった。

来日初登板は４月３日ヤクルト戦。五回先頭のガイエルに来日初となる四球を出し、続く宮出の時に来日初ボークで二進を許す。ここから３失点。救援が踏ん張り白星こそ得たものの、ここから球史に残るボーク大乱発が始まった。

次の登板４月１０日中日戦でも、２試合連続ボーク。５月８日巨人戦、８月３日広島戦では１試合２ボークをしでかした。最後の登板となった８月２１日ヤクルト戦でもきっちり１個を積み重ね、年間１２ボークの日本記録が誕生した。本業の投球も２１試合で６勝５敗、防御率４・６６という平凡な成績に終わり、１年で退団となった。

つまりＮＰＢで１２ボーク。これはプロ野球史上、通算ボーク数で９位タイに該当する。シーズンではなく、通算成績の順位である。在籍たった１年で通算成績上位に顔を出すとは、なんとも珍しい。夏場には滝のような汗をかき「汗がジャンジャン」とファンの話題になった。実は「ボークもジャンジャン」だったのだ。（デイリースポーツ・高野勲）