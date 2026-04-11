シンガー・ソングライターのアンジェラ・アキ（48）が10日放送のNHK Eテレ「眠れぬ夜は AIさんと」(金曜後10・00)にゲスト出演。5〜6年前から心理カウンセリングを受けていることを明かした。

番組では、視聴者から届いた悩みに答える形で進行。「大切な人が欲しいけど、なかなか人を好きになれない」という悩みに対し、アンジェラ・アキは「5〜6年前に心理カウンセリングを始めたんですよ。自分がわりと追いつめられて、今も続けて6年目くらいなんですけど」と語った。

さらに「私は自分があまり好きじゃない。自己嫌悪とか、そういう気持ちが凄い大きかったりしたから、自分が好きじゃないと、なかなか人との付き合い方も難しくなっていく。もしかしたら、人が好きになるというよりも、まず自分の中の部分を見てみて、自分の中を掘り下げていくきっかけになれば、と思いましたね」と、まず自分を好きになることが大事と語った。

また、「昭和の人間だから、我慢は美徳とか、強いから自分はいい。明るい性格なんだけど、全然だれにも打ち明けられない悩みとか抱えていたから、それが第三者の先生に何のジャッジメントもないところで凄い吐露できて、整理できて。ひも解いていけたら、自己嫌悪と、自己肯定感のなさが私をこういうふうにしているんだって気付いた」と助けられたという。

アカペラグループ「RAG FAIR」の土屋礼央が「カウンセリングって、日本にいると最終手段」と録られることが多い」と語ると、アンジェラ・アキは「ジムで会費を払って筋トレして、それも自己投資じゃないですか。女の子だったらシミ取りとか美容系のことをする。メンタルヘルスも一緒だと思っていて。“やばい”だと遅いと思っていて。ちょっとした違和感とかモヤモヤだけでも、私みたいなタイプ、あまりシェアできないっていう人はぜひ行ってみるのお勧めします。本当に」とした。

カウンセリングに通ううちに、「今は一人で抱え込まないようにしているし、もろさを見せていくのが、弱いことじゃないっていうことが分かった。逆にそっちの方が強い。私が強いと思い込んでいた強さって言うのが、今、中からわき上がってつかみ始めているエンパワーメントの強さと全然違うものだったから」と言い、「自分が自分のパートナーになってあげる。ここが大事なんですよ。ちゃんと、自分が自分と一緒にデートして楽しいとか、一緒にいられないから探しちゃっているのかなって思うんですよね。自分と一緒にいるのが嫌だったから、常に孤独を色んな人で埋めていたし…。自分が自分のパートナーになってあげる これが全ての気がする」と力説した。

アンジェラ・アキの話を聞いたシンガー・ソングライターのAIは「勉強になりました。まず自分のことを好きにならないとって言うけど、どうやって好きになるかっていうのを、話を聞いていて、この感じもあるんだなって」と語った。

土屋も「好きにならなくちゃって思う人もいる」と言うと、「そうなの。それが一番の敵かもしれない。“やるべき”って抵抗のエネルギーでしかないから、本当に受け入れるには、嫌なやつも全部OK」と言うと、AIも「素晴らしいな、究極の…」とうなずいていた。