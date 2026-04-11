【暴風警報】北海道・稚内市、猿払村、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町などに発表 11日05:15時点
気象台は、午前5時15分に、暴風警報を稚内市、猿払村、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町、幌延町に発表しました。
【警報エリアを確認】【暴風警報】北海道・稚内市、猿払村、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町などに発表 11日05:15時点
宗谷地方では、11日昼前から11日夜のはじめ頃まで暴風に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■稚内市
□暴風警報【発表】
11日昼前から11日夜のはじめ頃にかけて警戒
風向 南西
・陸上
最大風速 20m/s
■猿払村
□暴風警報【発表】
11日昼前から11日夜のはじめ頃にかけて警戒
風向 南西
・陸上
最大風速 20m/s
□暴風警報【発表】
11日昼前から11日夜のはじめ頃にかけて警戒
風向 南西
・陸上
最大風速 20m/s
■礼文町
□暴風警報【発表】
11日昼前から11日夜のはじめ頃にかけて警戒
風向 南西
・陸上
最大風速 20m/s
■利尻町
□暴風警報【発表】
11日昼前から11日夜のはじめ頃にかけて警戒
風向 南西
・陸上
最大風速 20m/s
■利尻富士町
□暴風警報【発表】
11日昼前から11日夜のはじめ頃にかけて警戒
風向 南西
・陸上
最大風速 20m/s
■幌延町
□暴風警報【発表】
11日昼前から11日夜のはじめ頃にかけて警戒
風向 南西
・陸上
最大風速 20m/s