◆米男子プロゴルフツアー 今季メジャー初戦 マスターズ 第２日（１０日、米ジョージア州オーガスタナショナルＧＣ＝７５６５ヤード、パー７２）

【オーガスタ（米ジョージア州）１０日＝星野浩司】第２ラウンド（Ｒ）が始まり、２０２１年大会覇者の松山英樹（３４）＝ＬＥＸＵＳ＝はイーブンパーの１７位で出て４バーディー、２ボギーと２つ伸ばした。首位と５打差通算２アンダーの暫定１７位で前半を折り返した。

オーガスタの名物、アザレア（西洋ツツジ）をほうふつとさせる、鮮やかなピンク色のウェアに身を包んだ。ウッドでのティーショットをフェアウェーに運ぶと、アイアンでの第２打をピン右１２メートルへ。３打目のパットは１・８メートルショート。パーパットをカップ右に外して３パットのボギーとなった。

２番パー５は、３３７ヤードのビッグドライブ。グリーン左手前のバンカーからの３打目を、ピン上２メートルに寄せてバーディーを奪い返した。

３番パー４は、積極的にドライバーを振りぬき３２９ヤードかっ飛ばすと、第２打をピンそば１メートルへ寄せて連続バーディー。

４番パー３は、アイアンでのティーショットをグリーン手前のバンカーに入れて、ボギーとなった。

４９５ヤードの難関５番パー４は、ドライバーショットが左バンカーへ。２メートルのパーパットを沈めてナイスパーでしのいだ。

６番パー３は、アイアンでのティーショットをピン上６メートルへ。下りのパットを冷静に沈めて喝采を浴びた。

９番パー４はティーショットを左の松林へ曲げた。アイアンでピン上５メートルへ、会心のリカバリーショットを見せてパトロン（観客）を沸かせた。下りのバーディーパットをねじ込むバーディー。首位と５打差の暫定１７位で後半に突入した。

大会史上４人目の連覇を狙うロリー・マキロイ（英国）が、２つ伸ばして通算７アンダーで単独首位に立っている。