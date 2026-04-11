「ファーム西地区、広島０−１阪神」（１０日、マツダスタジアム）

再起を期す３５歳のベテランは爪を研いで“その時”を待つ。先発の阪神・西勇が今季最長の６回を投げ、３安打無失点の快投。「右膝内側側副靱帯の変性」の影響もあって、わずか１登板に終わった昨季からの巻き返しへ、淡々とアウトを重ね続けた。

立ち上がりから西勇らしさ全開だった。初回をわずか６球で料理。得点圏に走者を背負った四、五回の投球は「もっと大胆にいっても良かった」と反省したが、決して本塁は踏ませなかった。六回まで投げて奪った三振は「０」。「理想のゴロの打たせ方もできたし、マッチ（町田）としっかり配球していくことができた」と、捕手と協力しながら凡打の山を築いた。

ファーム公式戦では計１６回を投げて２失点と結果を残し続けている右腕。今後のチーム状況によっては、１７日からの中日３連戦（甲子園）で１軍での今季初先発の可能性も出てくる。「準備をしっかりやるだけ」。その準備を見せつけた盤石の９１球だった。

また、この日は１軍登板も見据えて「大谷ルール」と呼ばれる「投手兼ＤＨ」として９番に入り、１打席立った。平田２軍監督は「これからファームの先発ローテの投手はある程度、打席に入る」と、西勇に限った起用ではないことを説明。１１日のファーム・広島戦（マツダ）に先発予定の今朝丸も「投手兼ＤＨ」を予定している。