◇女子ゴルフ 富士フイルム・スタジオアリス女子第1日（2026年4月10日 埼玉県石坂GC＝6580ヤード、パー72）

昨季、早大出身の女子プロで初めてツアーVを飾った稲垣那奈子（25＝三菱電機）が大会コース記録に並ぶ65をマークし首位に立った。ホステスプロの竹田麗央（23＝ヤマエグループHD）は69で11位。岩井明愛（23＝Honda）は20位、妹・千怜（同）は35位、渋野日向子（27＝サントリー）は57位と出遅れた。

本人も驚く快進撃だった。首位発進を決めた稲垣は「何でこんなスコアが出たんだろうという感じです」と笑顔で振り返った。今季は5戦出場も予選通過は1度だけ。第2戦の2日目には自己ワーストの88を叩く大不振に陥っていた。だがショットの調子自体は悪くなかったという。坂詰和久コーチに「考えすぎるな」と指摘され、自分を信じてプレー。7バーディーを奪い「オフにやってきたトレーニングが実りました」とうなずいた。

今オフは母校・早大の校友会から昨年のツアーVを称えられ稲魂（とうこん）賞を贈られた。さらに今週開幕した男子ツアーで後輩の中野麟太朗や竹原佳吾が好位置につけていることも刺激になっている。「それもあって今週気合が入っているのかもしれません」と早大パワーの後押しを実感していた。