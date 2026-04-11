シンガー・ソングライターのアンジェラ・アキ（48）が10日放送のNHK Eテレ「眠れぬ夜は AIさんと」(金曜後10・00)にゲスト出演。活動休止をした時と、復帰した時の心境を明かした。

アンジェラ・アキは2014年に活動休止をし、その後米国の音楽大学に留学。2014年から日本での活動を再開した。

アンジェラ・アキは「10年くらい前に活動休止する前に、自分の持っている知識の中で、やれること全部出し切った感覚だったんですよ。だから、今持っている知識、知恵の中では、もうこれ以上できないっていう、めちゃくちゃ大きな壁にぶつかって。その先に選んだことはもう、活動休止して全部やめるっていうことだったんですけど、それをして、一回、音大に入るっていう、それくらい劣等感があった。このまま行くと、もう何もいいものができないと思っていた」と語った。

米国の音大に留学したが、「その先にあるものは、努力でもうちょっとかき集めて、頑張っていくっていうことしか私はなかったんですけど。勉強して、もう少し引き出しを増やしていく、っていう。しばらくやっていたら、7、8年たっても、自分が自分のために曲を作って歌いたいなんて、全く思わなくて。私、二度とやらないかも、表に出て歌うこと、と思っていたくらい熱が冷めていった」と明かした。

だが、「ある時から、どん底から這い上がっていく過程の中で、生きていくエネルギーがどんどんアートの部分にも影響し始めて、“歌いたい、出したい”という気持ちにどんどんなってきて」活動再開をすることにしたという。

シンガー・ソングライターのAIも「休憩も必要ですよ」とうなずいていた。