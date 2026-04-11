「西武３−６ロッテ」（１０日、県営大宮公園野球場）

６連敗確定…がよぎった直後、ミラクルが起きた。ロッテは１点を追う九回２死満塁。小川の平凡な遊ゴロを、源田がポトリと落とす。一塁送球も間に合わず、その間に二走・高部まで生還して逆転に成功。背水の陣からひっくり返した。

サブロー監督は勝因を問われて少し言葉を詰まらせた。「ミスでしょうね。あの名手がミスをするとは思わなかったですが、土のグラウンドというところもありますし。うちはミスがなかった。こういう試合をしていかないと」と振り返った。

八回に鈴木が２死から３連打を浴びて逆転されて迎えた九回だった。先頭の岡の安打からつないで逆転につなげた。代走で出塁した高部は、前夜は三盗失敗。指揮官は「彼も昨日を反省しているので、今日は素晴らしい走塁をしてくれました」とたたえた。

総力戦で連敗は５でストップ。西武と入れ替わり最下位脱出した。「勝てれば何でもいいです。特に今のような状況なら。みんな諦めずに声も出していましたし、雰囲気は相変わらず良かったです」。諦めずにつかんだ１勝をつないでいく。