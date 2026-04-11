「中日３−５阪神」（１０日、バンテリンドーム）

土壇場で激戦を制した試合後、阪神・近本は静かに帰路を急いだ。勝利を決める一打は前川に譲ったが、勝利を導く流れを作った今季初４安打、２盗塁。鬼門の敵地グラウンドで縦横無尽に駆け回った。チャンスメークにトドメの一打。トップバッターが逆転勝利を呼んだ。

「右京がしっかりと打ってくれたので、気持ち楽に打席に立てました」

振り返ったのは九回の打席だ。前川の適時二塁打が相手の守備ミスを誘い一気に逆転。なおも続く２死二塁で打席が巡った。フォーク、直球で１−１。３球目、中日守護神・松山の宝刀フォークを狙った。内寄りの球を振り切り、右翼線を襲う適時二塁打。今季２度目の猛打賞、４安打の固め打ちで松山をＫＯした。

初回、一塁強襲内野安打で出塁すると、２死後、佐藤輝の打席で二盗成功。得点圏に進み、プレッシャーをかけた。三回には中前打、八回には左前打で出塁後、すかさず二盗を決めてチャンスメーク。今季６個目でリーグトップタイに立った。「勝てたことが一番ですね」。最後まで笑みを見せることなくバスに乗った。気持ちはすでに次戦。大野攻略に目を向けた。