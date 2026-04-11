Aぇ! group佐野晶哉「風、薫る」で連続テレビ小説初出演 家族との秘話、正門良規に改めて感じたリスペクト語る【インタビュー前編】
【モデルプレス＝2026/04/11】見上愛と上坂樹里がW主演を務める2026年度前期NHK連続テレビ小説「風、薫る」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第3週より、Aぇ! groupの佐野晶哉（さの・まさや／24）演じる“シマケン”こと島田健次郎が登場。佐野が合同取材に応じ、今回が初出演となる連続テレビ小説への想いを語った。【インタビュー前編】
【写真】Aぇ! groupメンバー「風、薫る」で激変ビジュアル
連続テレビ小説第114作目となる本作は、明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓練を受けた看護師である大関和さんと鈴木雅さんをモチーフとして描くバディドラマ。異なる個性を持つ2人のトレインドナースが、様々な困難を乗り越えながら成長し、最強のバディとなって新しい時代を切り拓いていく。主人公の一ノ瀬りんを見上が、大家直美を上坂が演じる。
佐野が演じるのは、“シマケン”こと島田健次郎。新しく生まれた言葉や外国語に造詣が深く、りんの良き相談相手になっていく。
― 発表時のコメントで『ばあばに“まぁはいつ“朝ドラ”に出るんや？”って良く言われていました」と明かされておりましたが、実際にご家族に出演を報告された際の様子を教えてください。
佐野：泣いて喜んでいました。家族はめっちゃ仲良いので、仕事が決まるたびに割とこまめに報告するんですけど、CDデビューという1つの大きい夢を叶えた瞬間のときは黙っていたんです。それ以来、ここまで家族が喜んでくれそうな仕事はなかなかないなと思ったので、今回は黙っていました。ファンの方と同じタイミングで情報解禁と同時に知ってもらったので、僕から言う前にばぁばからビデオ通話がかかってきて「嬉しいわ」と泣きながら喜んでくれてばぁば孝行できました。
― Aぇ! groupメンバーの反応はいかがでしたか？
佐野：メンバーも喜んでくれました！4人で取材を受ける日などに、マネージャーさんから「今後の仕事について、実は誰々がこの後こういう仕事決まっています」と共有する時間があるんですけど、そのときに伝えてくれました。その後、（末澤）誠也くんと2人になる瞬間があって、「来年もよろしくな」と割と真面目に言ってくれて「頑張らな」と思った記憶があります。
― 今の質問に関連して、SNSでも「“朝ドラ”の先輩」と言っていた正門良規さんから、何か言葉やアドバイスはありましたか？
佐野：4、5年前、「スカーレット」に正門くんが出ていたときは、まだAぇ! groupとしては関西でもあまりテレビに出ていないようなタイミングだったので、オーディションであの役をつかみ取っていたことが改めてすごいです。僕もいまだに正門くんが大きいくしゃみをして終わるシーンを覚えているくらい印象的なキャラクターだったと思います。“朝ドラ”の話は一番する相手かもしれないですね。リハーサルや本読みはどういう雰囲気なのかといった世間話をしているので、身近にそういう存在がいるのは心強かったです。
― 出演が決まる前は、連続テレビ小説という伝統的な枠に対して、どんなイメージを持っていらっしゃいましたか？また、ご出演が決まってからの印象の変化も教えてください。
佐野：先ほども話に出たように、ばぁばが“朝ドラ”が大好きで、毎朝必ず観ていたんです。学生時代、ちょうど登校するときがばぁばは“朝ドラ”を観ている途中で玄関まで見送りしてくれてからすぐ“朝ドラ”に戻る…その景色が当たり前にあったので、ばぁばの日常の中に入り込めるのがすごく嬉しいです。
出演が決まってから、過去の作品もいくつも観させていただいて、撮影しながら現場でも思うんですけど、編集された色味や繋ぎ方、アングルなど、どこを切り取っても「“朝ドラ”や」と思う何かがあるんです。グループにとっても本当に大事なタイミングで、この伝統的な枠に出演させてもらえること、こういう大きなチャンスをいただけてものにしないといけないなという責任感もありながら撮影しています。
（modelpress編集部）
吉江（原田泰造）や直美（上坂樹里）が案じる中、りん（見上愛）は環（宮島るか）を連れて、卯三郎（坂東彌十郎）の店「瑞穂屋」を訪ねる。結婚相手を見つけてほしいと頼んでいたはずが、卯三郎からは思わぬ答えが返ってきて…。そんなある日、瑞穂屋に謎の青年（佐野晶哉）がやってくる。
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【写真】Aぇ! groupメンバー「風、薫る」で激変ビジュアル
◆見上愛＆上坂樹里W主演「風、薫る」
連続テレビ小説第114作目となる本作は、明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓練を受けた看護師である大関和さんと鈴木雅さんをモチーフとして描くバディドラマ。異なる個性を持つ2人のトレインドナースが、様々な困難を乗り越えながら成長し、最強のバディとなって新しい時代を切り拓いていく。主人公の一ノ瀬りんを見上が、大家直美を上坂が演じる。
◆佐野晶哉、情報解禁時は祖母からビデオ通話「ばぁば孝行できました」
― 発表時のコメントで『ばあばに“まぁはいつ“朝ドラ”に出るんや？”って良く言われていました」と明かされておりましたが、実際にご家族に出演を報告された際の様子を教えてください。
佐野：泣いて喜んでいました。家族はめっちゃ仲良いので、仕事が決まるたびに割とこまめに報告するんですけど、CDデビューという1つの大きい夢を叶えた瞬間のときは黙っていたんです。それ以来、ここまで家族が喜んでくれそうな仕事はなかなかないなと思ったので、今回は黙っていました。ファンの方と同じタイミングで情報解禁と同時に知ってもらったので、僕から言う前にばぁばからビデオ通話がかかってきて「嬉しいわ」と泣きながら喜んでくれてばぁば孝行できました。
◆佐野晶哉、Aぇ! groupメンバーの反応も明かす
― Aぇ! groupメンバーの反応はいかがでしたか？
佐野：メンバーも喜んでくれました！4人で取材を受ける日などに、マネージャーさんから「今後の仕事について、実は誰々がこの後こういう仕事決まっています」と共有する時間があるんですけど、そのときに伝えてくれました。その後、（末澤）誠也くんと2人になる瞬間があって、「来年もよろしくな」と割と真面目に言ってくれて「頑張らな」と思った記憶があります。
― 今の質問に関連して、SNSでも「“朝ドラ”の先輩」と言っていた正門良規さんから、何か言葉やアドバイスはありましたか？
佐野：4、5年前、「スカーレット」に正門くんが出ていたときは、まだAぇ! groupとしては関西でもあまりテレビに出ていないようなタイミングだったので、オーディションであの役をつかみ取っていたことが改めてすごいです。僕もいまだに正門くんが大きいくしゃみをして終わるシーンを覚えているくらい印象的なキャラクターだったと思います。“朝ドラ”の話は一番する相手かもしれないですね。リハーサルや本読みはどういう雰囲気なのかといった世間話をしているので、身近にそういう存在がいるのは心強かったです。
― 出演が決まる前は、連続テレビ小説という伝統的な枠に対して、どんなイメージを持っていらっしゃいましたか？また、ご出演が決まってからの印象の変化も教えてください。
佐野：先ほども話に出たように、ばぁばが“朝ドラ”が大好きで、毎朝必ず観ていたんです。学生時代、ちょうど登校するときがばぁばは“朝ドラ”を観ている途中で玄関まで見送りしてくれてからすぐ“朝ドラ”に戻る…その景色が当たり前にあったので、ばぁばの日常の中に入り込めるのがすごく嬉しいです。
出演が決まってから、過去の作品もいくつも観させていただいて、撮影しながら現場でも思うんですけど、編集された色味や繋ぎ方、アングルなど、どこを切り取っても「“朝ドラ”や」と思う何かがあるんです。グループにとっても本当に大事なタイミングで、この伝統的な枠に出演させてもらえること、こういう大きなチャンスをいただけてものにしないといけないなという責任感もありながら撮影しています。
（modelpress編集部）
◆「風、薫る」第11回あらすじ
吉江（原田泰造）や直美（上坂樹里）が案じる中、りん（見上愛）は環（宮島るか）を連れて、卯三郎（坂東彌十郎）の店「瑞穂屋」を訪ねる。結婚相手を見つけてほしいと頼んでいたはずが、卯三郎からは思わぬ答えが返ってきて…。そんなある日、瑞穂屋に謎の青年（佐野晶哉）がやってくる。
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