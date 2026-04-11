NY株式10日（NY時間15:17）（日本時間04:17）
ダウ平均　　　47875.23（-310.57　-0.64%）
ナスダック　　　22893.62（+71.20　+0.31%）
CME日経平均先物　57370（大証終比：+510　+0.89%）

欧州株式10日終値
英FT100　 10600.53（-2.95　-0.03%）
独DAX　 23803.95（-3.04　-0.01%）
仏CAC40　 8259.60（+13.80　+0.17%）

米国債利回り
2年債　 　3.802（+0.035）
10年債　 　4.315（+0.040）
30年債　 　4.912（+0.032）
期待インフレ率　 　2.378（+0.021）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.058（+0.070）
英　国　　4.835（+0.086）
カナダ　　3.474（+0.023）
豪　州　　4.967（+0.056）
日　本　　2.428（+0.049）

NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝96.20（-1.67　-1.71%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4787.50（-30.50　-0.63%）

ビットコイン（ドル）
72996.94（+568.51　+0.78%）
（円建・参考値）
1162万6953円（+90552　+0.78%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ