ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は３１０ドル安 シカゴ日経平均先物は５万７３７０円
NY株式10日（NY時間15:17）（日本時間04:17）
ダウ平均 47875.23（-310.57 -0.64%）
ナスダック 22893.62（+71.20 +0.31%）
CME日経平均先物 57370（大証終比：+510 +0.89%）
欧州株式10日終値
英FT100 10600.53（-2.95 -0.03%）
独DAX 23803.95（-3.04 -0.01%）
仏CAC40 8259.60（+13.80 +0.17%）
米国債利回り
2年債 3.802（+0.035）
10年債 4.315（+0.040）
30年債 4.912（+0.032）
期待インフレ率 2.378（+0.021）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.058（+0.070）
英 国 4.835（+0.086）
カナダ 3.474（+0.023）
豪 州 4.967（+0.056）
日 本 2.428（+0.049）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝96.20（-1.67 -1.71%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4787.50（-30.50 -0.63%）
ビットコイン（ドル）
72996.94（+568.51 +0.78%）
（円建・参考値）
1162万6953円（+90552 +0.78%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 47875.23（-310.57 -0.64%）
ナスダック 22893.62（+71.20 +0.31%）
CME日経平均先物 57370（大証終比：+510 +0.89%）
欧州株式10日終値
英FT100 10600.53（-2.95 -0.03%）
独DAX 23803.95（-3.04 -0.01%）
仏CAC40 8259.60（+13.80 +0.17%）
米国債利回り
2年債 3.802（+0.035）
10年債 4.315（+0.040）
30年債 4.912（+0.032）
期待インフレ率 2.378（+0.021）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.058（+0.070）
英 国 4.835（+0.086）
カナダ 3.474（+0.023）
豪 州 4.967（+0.056）
日 本 2.428（+0.049）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝96.20（-1.67 -1.71%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4787.50（-30.50 -0.63%）
ビットコイン（ドル）
72996.94（+568.51 +0.78%）
（円建・参考値）
1162万6953円（+90552 +0.78%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ