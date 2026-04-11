ＩＭＭ通貨先物４月７日主要国通貨　円の売り越し増加
円　93742枚の売り越し 20870枚の売り越し増
ユーロ　7541枚の売り越し 8048枚減少し売り越しに転じる
ポンド　56354枚の売り越し 3689枚の売り越し増
スイスフラン　30694枚の売り越し 823枚の売り越し増
ＩＣＥドル指数　5511枚の買い越し 1830枚の買い越し増

レバレッジド・ファンズ４月７日主要国通貨　円の売り越し増加
円　60210枚の売り越し 3027枚の売り越し増
ユーロ　31777枚の売り越し 6921枚の売り越し減
ポンド　25864枚の買い越し 1005枚の買い越し増
スイスフラン　1225枚の売り越し 857枚の売り越し増