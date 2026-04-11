ＣＦＴＣ建玉報告 主要通貨 円の売り越し増加
ＩＭＭ通貨先物４月７日主要国通貨 円の売り越し増加
円 93742枚の売り越し 20870枚の売り越し増
ユーロ 7541枚の売り越し 8048枚減少し売り越しに転じる
ポンド 56354枚の売り越し 3689枚の売り越し増
スイスフラン 30694枚の売り越し 823枚の売り越し増
ＩＣＥドル指数 5511枚の買い越し 1830枚の買い越し増
レバレッジド・ファンズ４月７日主要国通貨 円の売り越し増加
円 60210枚の売り越し 3027枚の売り越し増
ユーロ 31777枚の売り越し 6921枚の売り越し減
ポンド 25864枚の買い越し 1005枚の買い越し増
スイスフラン 1225枚の売り越し 857枚の売り越し増
円 93742枚の売り越し 20870枚の売り越し増
ユーロ 7541枚の売り越し 8048枚減少し売り越しに転じる
ポンド 56354枚の売り越し 3689枚の売り越し増
スイスフラン 30694枚の売り越し 823枚の売り越し増
ＩＣＥドル指数 5511枚の買い越し 1830枚の買い越し増
レバレッジド・ファンズ４月７日主要国通貨 円の売り越し増加
円 60210枚の売り越し 3027枚の売り越し増
ユーロ 31777枚の売り越し 6921枚の売り越し減
ポンド 25864枚の買い越し 1005枚の買い越し増
スイスフラン 1225枚の売り越し 857枚の売り越し増