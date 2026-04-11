【経済指標】
【米国】
＊米消費者物価指数（CPI）（3月）21:30
結果　0.9％
予想　0.9％　前回　0.3％（前月比）
結果　3.3％
予想　3.4％　前回　2.4％（前年比）
結果　0.2％
予想　0.3％　前回　0.2％（コア・前月比）
結果　2.6％
予想　2.7％　前回　2.5％（コア・前年比）

＊ミシガン大消費者信頼感指数（4月・速報値）23:00
結果　47.6
予想　51.5　前回　53.3

＊米耐久財受注（2月改定値） 23:00
結果　-1.3％
予想　-1.4％　速報　-1.4％（前月比）
結果　0.9％
予想　N/A　速報　0.8％（除輸送・前月比）

【発言・ニュース】
＊トランプ大統領
　トランプ大統領は、パキスタンでの和平協議が失敗した場合に備え、イランへの攻撃を再開する準備を進めていると述べた。ＮＹタイムズが報じた。

＊トランプ大統領
　トランプ大統領は１０日、自身のＳＮＳへの投稿で、「イランには国際水路の支配以外に交渉カードがない」と述べた。米国とイランは今週末、パキスタンで和平協議を行う予定。

＊ベッセント財務長官とパウエル議長
　ベッセント財務長官とパウエル議長は今週、米大手銀のＣＥＯらと会合を開き、アンソロピックの「ミソス」モデルがもたらす可能性のあるサイバーリスクについて協議した。