【経済指標】

【米国】

＊米消費者物価指数（CPI）（3月）21:30

結果 0.9％

予想 0.9％ 前回 0.3％（前月比）

結果 3.3％

予想 3.4％ 前回 2.4％（前年比）

結果 0.2％

予想 0.3％ 前回 0.2％（コア・前月比）

結果 2.6％

予想 2.7％ 前回 2.5％（コア・前年比）



＊ミシガン大消費者信頼感指数（4月・速報値）23:00

結果 47.6

予想 51.5 前回 53.3



＊米耐久財受注（2月改定値） 23:00

結果 -1.3％

予想 -1.4％ 速報 -1.4％（前月比）

結果 0.9％

予想 N/A 速報 0.8％（除輸送・前月比）



【発言・ニュース】

＊トランプ大統領

トランプ大統領は、パキスタンでの和平協議が失敗した場合に備え、イランへの攻撃を再開する準備を進めていると述べた。ＮＹタイムズが報じた。



＊トランプ大統領

トランプ大統領は１０日、自身のＳＮＳへの投稿で、「イランには国際水路の支配以外に交渉カードがない」と述べた。米国とイランは今週末、パキスタンで和平協議を行う予定。



＊ベッセント財務長官とパウエル議長

ベッセント財務長官とパウエル議長は今週、米大手銀のＣＥＯらと会合を開き、アンソロピックの「ミソス」モデルがもたらす可能性のあるサイバーリスクについて協議した。

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