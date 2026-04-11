◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人３―２ヤクルト（１０日・東京ドーム）

竹丸は前回登板で５四死球と乱れたけど、この日は１四球。３ボールまでいったのも（四球を入れて）２３打者中２人だけだった。反省を生かしてストライク先行で同じ失敗をしないのがいいよね。阿部監督も「同じミスをしない」ことを求めているし、それに応えたね。

初回、先頭の長岡から２番のサンタナまで１１球連続、この回１４球中１３球がストレートだった。でも、これでいいんじゃないかな。他の投手とは球質が違う。最速は１５０キロだったけど、打者は表示より速く感じているはずだ。真っすぐでカウントを取り、変化球ではなく、また真っすぐで打ち取る。困ったら直球。それが竹丸のピッチングなんじゃないかな。

勝利投手の権利がかかる１点リードの５回１死一塁。投手・吉村が送りバントをせず強攻策で三振に倒れた。犠打で二塁に進められていたら、重圧がかかっていただけに、助けられた部分もあった。

あとはスタミナ。気になったのは、５０球くらい投げた４回から変化球が高めに抜けてきたところ。スタミナは試合で投げていかないとつかない。６回途中８４球で交代したけど、１１０、１２０球を目指してほしいね。（スポーツ報知評論家・宮本 和知）