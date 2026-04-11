広島・矢野雅哉内野手（27）が10日、堅守からの巻き返しを誓った。24年にゴールデングラブ賞を獲りながら、正遊撃手を目指した昨季は打撃不振。今春キャンプでも精彩を欠いて途中から2軍降格を余儀なくされ、基本に立ち返って打力向上に努めてきた。5日に今季初昇格して以降、出場は守備固めでの1試合のみ。まずは武器で貢献しつつ、打席を得た時に成果を見せつける決意だ。

本拠地での巨人戦を流した雨は、東へ移動してDeNA戦にも影響を及ぼした。2試合連続、早くも今季3度目の降雨中止。野手は横浜スタジアムの室内で汗を流し、矢野も来たる出番に備えてバットを振り込んだ。

「この春はアウトコースのボールを、しっかり狙ったところにはじき返す練習をずっとやってきた。そこがブレているのに、他のボールに対する精度を高めようとしていたので、まずは基本から」

打力アップを図るべく、2軍の東出、迎両打撃コーチと取り組んだ練習法。「右投手と対戦する時に体の開きが早くなる。ヘッドアップもそう。顔を残すイメージ」で、ベースの横に置いたボールをスイングした後に見る練習も取り入れた。

「悔しかったです。でも、それは自分自身の問題なんで。（課題は）バッティングと言われてきた中で結果を残せなかったので」

24年に出場137試合で打率・260をマークし、ゴールデングラブ賞を受賞した実績がある。正遊撃手としての地歩を固めようとした昨季は、出場112試合で打率・208と低迷。春季キャンプでも精彩を欠き、1軍が沖縄2次キャンプを張るタイミングで2軍に合流した。

「まずは守備から。投手を助けるプレーというか、“守れるだろう”と思っていただいているので、それを普通にやっていこうと」

待望の今季1軍初昇格は、本拠地で阪神戦があった5日。8日の巨人戦では9回に遊撃守備に就き、中崎がはじいた岸田のゴロを華麗なグラブさばきでアウトにした。ファーム・リーグの打率が・179なら、当面は守備固めでの起用が基本線。本人は百も承知だ。

「結果を残せば使うと、キャンプから言われていた。それに自分自身が応えられなかった。それで落ちてしまったので、2軍ではもう（打撃で）結果を残すしかないと思って、日々やっていました」

胸中にあるのは“このチャンスを生かす”という強い思い。まずは守備で貢献し、打席を得たら練習の成果をチーム内外に見せるのみ。時間をかけてでも巻き返しに転じ、自ら手放した遊撃の定位置を今度こそつかむ。（江尾 卓也）