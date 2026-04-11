2026年度前期のNHK連続テレビ小説『風、薫る』に出演するAぇ! groupの佐野晶哉。りん（見上愛）の良き相談相手・島田健次郎（シマケン）を演じる。「朝ドラは日常の一部でした」と語る佐野にとって、本作への出演は家族の記憶とも深く結びつく特別なものだという。役への向き合い方や現場での手応え、そして共演者とのエピソードについて話を聞いた。

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■“朝ドラの先輩”に感じた凄み「正門くんはすごい」――『風、薫る』に出演することが決まったときの率直な気持ちを教えてください。

佐野晶哉（以下、佐野）：うちのばあばが“朝ドラ”が大好きで、実家でも毎朝欠かさず観ていたんです。朝ドラが始まって少しすると「行ってきます」って家を出て、ばあばが玄関まで見送ってくれて、またすぐテレビの前に戻っていく……みたいな光景が当たり前で。小学生の頃からその時間が日常の一部でした。だから、そのばあばの日常の中に自分が入り込めるというのは、本当にうれしかったですし、すごく大きなチャンスをいただいたなと感じました。同時に、多くの方に長年愛されてきた枠だからこそ、しっかり向き合わないといけないというプレッシャーや責任感も感じながら撮影に臨んでいました。

――これまでの“朝ドラ”で印象に残っている作品や、ご自身の中で思い出深い作品はありますか？

佐野：全部を追えていたわけではないんですけど、小学生の頃に『カーネーション』をよく観ていた記憶があります。それもたぶん、ばあばが好きで観ていた影響ですね。『風、薫る』は今15週まで台本を読ませていただいているんですが、「努力って一人ではできないんだな」と強く感じています。人との出会いや関係性によって、人生ってこんなにも変わるんだなって。僕自身もこれまでたくさんの素敵な方に支えていただいて、アイドル活動や俳優のお仕事を続けてこられたので、改めて“人とのつながりの大切さ”を実感しました。観てくださる方にも、そんなふうに感じてもらえる作品になっていると思います。

――出演発表時に「ばあばに『まぁはいつ“朝ドラ”に出るんや？』って急かされていました」とコメントされていたのが印象的でした。ご家族の反応はいかがでしたか？

佐野：泣いて喜んでくれました。これまでも仕事が決まるたびに「次こんな映画に出るよ」とか「こんなドラマに出るよ」とか、家族に細かく報告していたんですけど、今回はあえて黙っていたんです。というのも、ジュニア時代からのCDデビューという大きな夢を叶えたときも黙っていたんですが、それ以来、ここまで家族が喜んでくれそうな仕事はなかなかないなと思って。発表のタイミングで、ファンの方と同じように家族も初めて知る形になったんですが、僕から何か言う前に、ばあばからビデオ通話がかかってきて。「嬉しいわ」って泣きながら言ってくれて、本当にばあば孝行ができたなと思いました。

――その知らせを受けたメンバーの皆さんの反応も気になります。

佐野：メンバーもすごく喜んでくれました。ちょうど4人で取材を受けているタイミングで、マネージャーさんから今後の仕事について共有される機会があって。個別では聞いていたんですけど、その場で改めてメンバーにも伝わる形になりました。そのときもみんな喜んでくれましたし、その後、末澤誠也くんとたまたまトイレで会ったときに、「来年は佐野よろしくな」って、わりと真面目なトーンで言ってくれて。「ああ、頑張らな」と気が引き締まったのを覚えています。

――メンバーの中でも“朝ドラの先輩”である正門良規さんからは、何かアドバイスはありましたか？

佐野：ほんまにこれといったアドバイスをもらったわけではないんですけど、改めて正門くんはすごいなと思いました。関西の番組にもまだあまり出ていないようなタイミングで、『スカーレット』のオーディションを勝ち取って出演していて。僕はあまりメンバーの出演作をしっかり観るタイプではないんですが、『スカーレット』は観ていて、今でも最後に正門くんが大きなくしゃみをして終わるシーンを覚えています。現場の空気感について「どんな感じやった？」といった世間話をする中で、自然と背中を押してもらっているような感覚がありますね。

■“槇村太一役”林裕太と初日で意気投合――シマケンという役の魅力や、演じがいについてはどのように感じていますか？

佐野：最初は少し根暗なキャラクターなのかなと思いながら演じていたんですけど、実際はとっつきにくそうで、意外ととっつきやすい人物だなと感じています。自分と似ている部分もあるのかなと思いながら役に向き合っていて、そのバランス感がすごく面白いですし、演じがいにもつながっていると思います。

――事前に「こんなに準備できる作品は初めて」とおっしゃっていましたが、具体的にはどんな準備をされていたのでしょうか？

佐野：まず、下駄に慣れていなかったので、自分で下駄を買って、夏の間はプライベートでもずっと下駄で生活していました。そういう細かい部分から身体に馴染ませていくことを意識していましたね。ビジュアル面でも、時間があった分しっかり整えることができましたし、役についてじっくり考える時間を持てたのは大きかったです。当時はまだ5週目くらいまでの台本しかなかったので、深い部分まで掘り下げるのは難しかったんですが、それでも何度も読み込んで、少しずつキャラクターを理解していく時間はすごくありがたかったです。物語の中でどれくらい時間が経っていくのかは、これから明らかになっていく部分も多いと思うんですが、その変化に合わせてビジュアルも変えていけたらいいなと思っていますし、そこも楽しみにしています。

――りん（見上愛）さんとのシーンについて、どんな手応えを感じていますか？

佐野：りんさんとの2人のシーンは、ずっと独特な空気感が流れているなと思います。少し歪というか、お互いに強く意識しているわけではないのに、どこか意識し合っているような、不思議な距離感があって。ある意味、男女の関係にも少し近いような空気感かもしれないですね。それがすごく自然に生まれているのがいいなと感じています。りんさんはシマケンに看護婦としての将来を相談してくれるんですけど、シマケン自身は「ちゃんと相談に乗ろう」としているわけでもなくて。だからこそ、少し距離を保ったまま投げられる言葉があって、その一つひとつがすごく印象的なんです。そういうところがシマケンの魅力だと思います。

――りんにとっても、シマケンは重要な存在になっていきそうですね。

佐野：台本を読んでいても、りんには女学校の仲間やお母さんなど、いろんな相談相手がいるんですけど、一番素をさらけ出しているのはシマケンの前なんじゃないかなと感じています。だからこそ、見上さんがどういう表情になるのか、どんな感情を引き出せるのかが、自分の一番の役割だと思っています。そのことを意識しながら、日々の撮影に向き合っています。

――外国語を話すシーンについてはいかがでしたか？

佐野：顔合わせの日にフランス語のレッスンがあって、その後も2回ほどレッスンを受けてから撮影に入ったので、しっかり時間をかけて練習できたのは大きかったですね。すごくやりやすかったです。実際に自分でも映像を観たんですけど、「めっちゃ無駄にカッコええやん」って思いました（笑）。急にかっこいいやつが出てきたな、みたいな。そこからシマケンという人物の中身が見えてくるにつれて、だんだん弱い部分も出てきて。そのギャップがすごくいいなと感じています。

――初めてのシーンが外国語ということで、緊張はありましたか？

佐野：僕がシマケンとして最初に演じたのが、フランス語のシーンやったんですよ。でも、日本語で芝居するよりも緊張しなかったですね。自分の言語能力とか知識をちょっとひけらかしてるような時間というか、今の言葉で言うと“イキってる”状態でやってる感覚に近くて（笑）。もちろん実際はそこまで喋れるわけじゃないんですけど、「やばいな、やばいな」って思いながらも、どこか楽しみながら演じていました。

――撮影現場でのコミュニケーションはいかがですか？

佐野：女性陣のワイワイした感じとはまた全然違う空気かもしれないですね（笑）。僕と見上さんには共通の友達がいて、その子が僕のめっちゃ仲いい友達で、しかも見上さんと大学が一緒やったんですよ。最初はその共通の友達の話ばっかりしていて、そこから一気に仲が良くなった感じがあります。

――共演者の方々とは、どんなふうに関係を築いていますか？

佐野：槇村太一役の林裕太とは初日で仲良くなって、もう3回くらいご飯にも行きました。めちゃくちゃやりやすいですね。共通の役者の友達もいて、その人から「裕太の芝居は、こっちが用意してきたテンポをいい意味で壊してくれる。それを受けるだけで芝居が引き立つ」と聞いていたんですけど、まさにその通りやなと思って。実際に一緒に芝居していても、カメラのアングルが変わるたびに全然違うアプローチをしてくるので、「それなら自分も応えなあかんな」と思って、毎回変えながらやっています。芝居終わりに2人で「今のよかったな」って褒め合ったりもしますし、「このセリフこうしたほうがいいかな」とか事前に話し合いながら撮影に臨める相手ってなかなかいなかったので、すごくいい関係でやれているなと感じています。（文＝佐藤アーシャマリア）