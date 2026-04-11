エールディヴィジ 25/26の第30節 トウェンテとフォレンダムの試合が、4月11日03:00にデ・グロールシュ・フェステにて行われた。

トウェンテはサム・ラマース（FW）、ソンドレ・オージャセテル（MF）、クリスティアン・フリンソン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフォレンダムはブランドレイ・クワス（MF）、ジョエル・イデホ（FW）、アンソニー・デスコット（FW）らが先発に名を連ねた。

その直後の2分に試合が動く。トウェンテのサム・ラマース（FW）のアシストからルート・ナイスタト（DF）がゴールを決めてトウェンテが先制。

さらに34分トウェンテが追加点。サム・ラマース（FW）のアシストからクリスティアン・フリンソン（MF）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とトウェンテがリードしてハーフタイムを迎えた。

フォレンダムは後半の頭から選手交代。ギブソン・ヤー（MF）からアウレリオ・ウラース（MF）に交代した。

62分、フォレンダムが選手交代を行う。ブランドレイ・クワス（MF）からロベルト・ミューレン（FW）に交代した。

63分、トウェンテは同時に2人を交代。ラミズ・ゼルーキ（MF）、ソンドレ・オージャセテル（MF）に代わりマティアス・ジョロ（MF）、マルコ・ピアツァ（FW）がピッチに入る。

72分、フォレンダムは同時に2人を交代。ロビン・クライセン（MF）、アンソニー・デスコット（FW）に代わりノルディン・ビュカラ（MF）、ヘンク・フェールマン（FW）がピッチに入る。

74分、フォレンダムのロベルト・ミューレン（FW）のアシストからノルディン・ビュカラ（MF）がゴールを決めて2-1と1点差に迫る。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、トウェンテが2-1で勝利した。

なお、トウェンテは85分にテイラー・ブース（FW）に、またフォレンダムは23分にギブソン・ヤー（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-11 05:00:33 更新