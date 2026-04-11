◇欧州カンファレンスリーグ準々決勝第1戦 マインツ2―0ストラスブール（2026年4月9日 マインツ）

欧州カンファレンスリーグの準々決勝第1戦が行われ、マインツの日本代表MF佐野海舟（25）がホームのストラスブール戦で衝撃的な先制点を決めた。持ち味のボール奪取から得点まで自身で完結するスーパーゴールで2―0の先勝に貢献。高騰する欧州での市場価値を証明する活躍で開幕まで2カ月となったW杯北中米大会に向け、ますます存在感を増してきた。

独壇場だった。0―0の前半11分、佐野海の回収スイッチが入った。ハーフウエーライン手前で敵のドリブルを待ち構え、右足を伸ばしてカット。すぐに前方のMF川崎に預け、リターンパスを受けると左サイドを駆け上がった。相手DF2人の間からカットインし、ペナルティーエリア手前から豪快に右足を振り抜く。ボールは右ポストを叩き、勢いよくゴールに吸い込まれた。

実況も「ワンダフルゴール！」と絶叫した一撃。ボール奪取から約10秒間に佐野海の特長が凝縮されていた。スタジアム中の視線を集めたMFは両手を広げて喜んだ。

地元メディアから絶賛が止まらない。アルゲマイネ・ツァイトゥンク紙は「夏の移籍市場における移籍金が6000万ユーロ（約111億7000万円）前後と言われる理由を自ら証明してみせた」と称えた。ビルト紙などによれば今夏争奪戦となりそうな25歳の市場価値は24年夏に鹿島から加入した際の250万ユーロから急上昇。放出となれば、クラブは6000万ユーロを求める方針という。マインツの従来の移籍金最高額（3150万ユーロ）をはるかに上回り、MF中島翔哉（現浦和）がポルトガル1部ポルティモネンセからカタール1部アルドハイルに移籍した際の日本人最高額（3500万ユーロ）も大きく更新することになる。

W杯北中米大会開幕まで2カ月。マインツ加入以来、公式戦全77試合に出場し続けるボランチは持ち味の回収力に加え、得点への関与でも進化が著しい。W杯優勝を掲げる日本代表でも負傷からの復帰を目指すMF遠藤航（リバプール）をしのぐ存在感を放っている。「（5月予定のメンバー発表まで）毎日が大事になる。初めての相手でも、準備の部分でどれだけイメージをつくっておけるか」と見据える初舞台へ。ドイツの地で、力強く歩みを進めている。

《日本人最高額大きく更新へ》過去の日本人の移籍金最高額は19年にポルティモネンセからアルドハイル入りした中島翔哉の3500万ユーロ（当時約44億円）。今季最高はフライブルクからEフランクフルトに移籍した堂安律の2200万ユーロ（約38億円）で歴代5位の金額。また移籍情報サイト「トランスファーマーケット」による佐野海の市場価値は2500万ユーロ（約47億円）で三笘（ブライトン）と並び今季の日本人2位タイの評価。トップは久保（Rソシエダード）で3000万ユーロ（約56億円）となっている。