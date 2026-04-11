子供たちが使う教科書に最も重要なのは、十分な学習効果が得られるかどうかである。

デジタル化を進めたいからといって、教育の本質を見失うことになっては困る。

政府は、デジタル教科書を正式な教科書と位置づけ、検定や無償配布の対象とする学校教育法改正案などを閣議決定した。法案が成立すれば、２０３０年度の小学校教科書から順次導入される。

教育委員会などは「紙のみ」「紙とデジタルを組み合わせたハイブリッド」「完全デジタル」の３形態の中から選ぶことになる。

学びの大きな転換である。義務教育はこれまで、国が全国一律に一定水準の教育を受けられる環境を守ってきた。紙かデジタルかの選択を教委任せにして、学力格差が生じないか心配だ。

文部科学省は１０日、デジタル教科書の発行や選定、使い方を議論する有識者会議を開いた。今秋をめどに指針を策定するという。

これに対して、文化人らで作る「活字の学びを考える懇談会」（浅田次郎会長）は、デジタル化を危惧する提言を発表している。

言語脳科学が専門の酒井邦嘉・東京大教授は「言葉の力と考える力が衰え、すべての教科で学力低下が懸念される」と訴える。

歌人の俵万智さんは「紙の教科書が不便だと思ったことは一度もない。デジタルに使うお金があるなら、先生方の給料を上げたほうがいい」と提案している。

指針作りを進める文科省は、真摯（しんし）に耳を傾けるべきだ。「利用ありき」ではなく、負の側面も考慮した慎重な議論が必要だ。

デジタルには動画や音声を活用できる利点があるが、深い思考や記憶の定着には紙の方が優位だとされる。このため海外では、紙に回帰する動きが始まっている。教科や学年を問わず、むやみに多用することは避けねばならない。

特に、デジタルの使用を開始する学年には留意する必要がある。小学校低学年については、認知処理能力の未熟さが指摘されている。情報量の多い端末を見て、操作するのは負担が大きい。使うのは紙の教科書だけにすべきだ。

子供たちはすでに、学校以外でも「デジタル漬け」になっている。海外では、心身に悪影響があるとして、未成年者のＳＮＳ利用を規制する国が相次いでいる。

政府はデジタル化の遅れを挽回したいのだろうが、デジタル化が急務なのは行政システムやビジネスの現場であろう。子供たちの授業だとは到底思えない。