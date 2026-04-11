今秋ドラフト1位候補に挙がる山梨学院の最速152キロの二刀流右腕・菰田陽生（こもだ・はるき）主将（3年）がきょう11日開幕の春季山梨県大会でベンチ入りする見通しであることが10日、分かった。

1メートル94、102キロの巨漢で投打に才能を発揮することから「ネクスト大谷」と称される逸材。今春選抜は長崎日大との1回戦で高校通算35号となる甲子園初本塁打を放つも、一塁守備の際に打者走者と交錯して左手首を痛め「左橈骨（とうこつ）遠位端骨折」と診断された。手術を受けて全治は1カ月半〜2カ月の見通し。夏の山梨大会での復帰に照準を合わせているが、主将としての統率力は夏の第1シード獲得を目指して春季大会に挑むチームに不可欠で、ベンチから仲間を鼓舞していく。

9日には医師からランメニューやジャンプトレーニング再開の許可を得るなど回復は順調に進んでいる。この日、取材に応じた菰田は「順調に治ってきているのでうれしい気持ち。（春季大会は）声でベンチの雰囲気づくりをしていきたいと思います」と意気込んだ。

満足にプレーできない逆境さえも成長の糧とし、キャプテンシーを高めている。室内練習場の入口には「夏の主役は俺達だ」「恥を知り恥を捨てる」「苦しいから逃げるのではなく逃げるから苦しくなる」と記されたシートが貼られていた。吉田健人部長の言葉や、野球部OBのシンガーソングライター・伸太郎氏の歌詞から菰田の琴線に触れたワードをピックアップし、3日前に直筆していた。「キャプテンとして、まだまだ足りていませんが夏に勝つためには3年生のまとまりが一番大事」と団結への思いを込めてペンを走らせた。

医師から「GO」が出たダッシュトレーニング、シャドーピッチングに励み、汗を輝かせた。「最初は体が重く感じました。ここから徐々に体をつくりあげて戻れるようにしたいです」。一歩ずつ、完全復活への歩みを進める。（柳内 遼平）

◇菰田 陽生（こもだ・はるき）2008年（平20）12月21日生まれ、千葉県出身の17歳。御宿小では御宿少年野球クラブ、九十九里リトルリーグでプレーし、御宿中では千葉西リトルシニアに所属。50メートル走6秒4、遠投100メートル。3学年上の兄である上武大・朝陽外野手は来秋ドラフト候補。憧れの選手はドジャース・大谷。1メートル94、102キロ。右投げ右打ち。