文部科学省は、人工知能（ＡＩ）を活用した研究を支援する事業で、補助対象の研究計画を無作為に採択する「抽選方式」を導入する方針を固めた。

審査の省力化やスピードアップのほか、評価が難しい独創的な研究も選ばれるようにする狙いで、試験的に実施する。英国やスイスなどで導入された事例があるが、国内の公的研究費では極めて異例だ。

事業はＡＩを活用して研究を加速させる目的で、自然科学から人文社会系まで分野を問わず幅広く支援する。１７日から公募を行う。１件あたりの研究費は最大５００万円で、約１０００件を選ぶ。

今回の事業は支援件数が多く、研究期間も約半年と短いため、一定の件数を「抽選」で選ぶことにした。抽選後、研究内容が適切かどうかは専門家がチェックする。審査の補助でＡＩも試験的に利用する予定で、通常は数か月かかる審査を１か月に短縮できる見込みという。

国内最大規模の競争的研究費である科学研究費助成事業（科研費）の場合、書類審査や専門家による合議などで支援対象を決めるが、審査に時間がかかるほか、審査員によっては判断に偏りが出る恐れがあるとの指摘もある。

また、新分野では初期段階の研究が将来的に画期的な成果につながるか予測が難しく、採択から漏れてしまうこともある。昨年のノーベル賞に輝いた北川進・京都大特別教授、坂口志文・大阪大特任教授の研究も、当初は否定的にとらえられていた。