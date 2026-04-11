日韓両政府は、外務・防衛当局の次官級による「２プラス２」の協議を新たに創設し、５月上旬にもソウルで初会合を開く方向で調整に入った。

トランプ米政権や中国・北朝鮮への対応、中東情勢を巡る両国の認識を擦り合わせる。日米韓３か国連携の土台となる日韓２国間の安全保障協力の強化を目指す。

両政府関係者が明らかにした。高市首相と李在明（イジェミョン）大統領が１月に奈良で会談し、日韓・日米韓の安保協力の重要性で一致したことを踏まえたもので、日本側は外務省の船越健裕次官と防衛省の加野幸司防衛審議官が出席する。

協議では、日本との関係が冷え込む中国や、ロシアの後ろ盾を得て核開発を加速させる北朝鮮への対応を議論する見通しだ。共に米国と同盟関係にある日韓は、トランプ大統領に翻弄（ほんろう）され、ホルムズ海峡の事実上の封鎖で経済的打撃を受けている点も共通する。外務・防衛当局間の意思疎通を密にし、対米関係も含めた連携を一層深めたい考えだ。

日本は現在、欧米・アジアの９か国と閣僚（外相・防衛相）による２プラス２を行っているが、韓国とは局長級協議にとどまるため、次官級への格上げを呼びかけてきた。日本側は新たな枠組みを通じ、部隊間の物資協力や共同訓練拡充なども模索する方針だ。

李政権を支持する左派の間には、植民地支配の歴史や中国・北朝鮮への配慮から日本との安保協力に慎重論がある。それでも李氏が格上げを決めたのは、良好な日韓関係に加え、厳しさを増す国際情勢への危機感が背景にあるとみられる。